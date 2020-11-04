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Несколько часов назад в сети появилась информация о том, что один из ритейлеров в Саудовской Аравии уже готов предложить для предзаказа новенькие NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti производства GIGABYTE.

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Впрочем, на фоне загадочного молчания официальных источников, некоторые пользователи подвергли сомнению факт существования новых моделей в «дикой природе», однако продавец решил доказать реальность GeForce RTX 3060 Ti, подкрепив свои слова видеороликом, опубликованным на официальной странице магазина в Facebook.

На представленном видео действительно можно разглядеть коробки, на которых красуется заветная надпись «RTX 3060 Ti». К сожалению, процессом распаковки по той или иной причине ритейлер не поделился.

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Источник изображения: Facebook, Silicon Valley Computers

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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti будет основан на графическом чипе GA104-200, наделённом 4864 ядрами CUDA, а также 152 тензорными и 38 RT-ядрами. Новинка получит в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой 14 ГГц. При этом значение TGP продукта остановится на отметке в 180 Вт.

Ожидается, что новинка дебютирует в начале декабря, а её рекомендованная стоимость составит около $399.