GeForce RTX 3060 Ti уже демонстрируется арабским магазином
Расположенный в Саудовской Аравии компьютерный магазин с ироничным названием Silicon Valley Computers уже заготовил пару страниц под видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Gigabyte, попутно опубликовав их изображения. Насколько можно судить по иллюстрациям, обе модификации, OC Edition и Eagle, получат схожую по устройству систему охлаждения с тремя вентиляторами.
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Обе видеокарты оснащаются 8 Гбайт памяти типа GDDR6 с 256-разрядной шиной, частота памяти достигает 14 ГГц QDR, а графический процессор GA104 с данной конфигурации способен предложить 4864 ядра CUDA. Уровень TDP не превысит 180 Вт. Стоимость видеокарт в Саудовской Аравии без учёта налогов колеблется от $850 до $880. Магазин даже отмечает, что обе новинки есть в наличии, а доставка осуществляется более чем в двести стран мира.
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