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До официального дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 остались считаные дни, однако это справедливо лишь для рядового покупателя, в то время как энтузиасты, в распоряжении которых новинки появились чуть раньше, продолжают публиковать результаты своих изысканий: так, вчера появилась информация о достижениях Ryzen 5 5600X в ряде популярных тестов, а сегодня один из оверклокеров решил продемонстрировать возможности новенького CPU, опубликовав видео с процессом тестирования и разгоном новинки.

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Помимо искомого процессора, тестовая система включала в себя системную плату ROG Crosshair VIII Hero производства ASUS, а также два модуля оперативной памяти Patriot Viper Steel. Кроме того, использовалась воздушная система охлаждения.

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Прежде всего, энтузиаст решил продемонстрировать, на что способен процессор прямо «из коробки» при дефолтных настройках BIOS.

Во встроенном бенчмарке популярной утилиты CPU-Z 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5600X продемонстрировал результат в 639,8 и 4900,1 балла в однопоточной и многопоточной дисциплинах соответственно, что на 14,3 и 14,7 % выше достижений конкурента из стана Intel в лице Core i5-10600K.

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В многопоточном состязании тестового пакета Cinebench R15 новинка смогла набрать 1825 очков, обогнав Core i5-10600K на 25,7 %.

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Последующее постепенное повышение тактовой частоты процессора принесло свои плоды: на частоте 4,5 ГГц при активности всех ядер новый CPU завоевал 24237 очков в бенчмарке 3DMark Fire Strike, а в пакете Time Spy Extreme смог заполучить 4181 балл, превзойдя результат своего 6-ядерного 12-поточного конкурента в среднем на 20,9 и 2,0 % соответственно.

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Дальнейшее повышение частоты CPU до ~4,75 ГГц по всем ядрам позволило добиться результата в 2049 баллов в многопоточном тесте Cinebench R15, что помогло новинке расправиться с 8-ядерным 16-поточным Core i7-10700K – преимущество новой модели составило 2,2 %.

Источник изображений: YouTube, Lawrence Timme

На последнем этапе был продемонстрирован уровень производительности Ryzen 5 5600X на частоте 4,95 ГГц при активности одного ядра в паре с памятью, функционирующей на эффективной частоте 3800 МГц с параметрами таймингов 12-12-12-28: в тесте для одного потока в пакете Geekbench 3 результат новинки составил 7279 баллов, что в среднем на 42-44 % выше достижений Core i5-10600K.

В будущем оверклокер обещает продемонстрировать возможности Ryzen 5 5600X с использованием системы жидкостного охлаждения.