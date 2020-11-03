Демонстрация возможностей Ryzen 5 5600X в новом видео — на частоте 4,75 ГГц CPU обогнал i7-10700K
До официального дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 остались считаные дни, однако это справедливо лишь для рядового покупателя, в то время как энтузиасты, в распоряжении которых новинки появились чуть раньше, продолжают публиковать результаты своих изысканий: так, вчера появилась информация о достижениях Ryzen 5 5600X в ряде популярных тестов, а сегодня один из оверклокеров решил продемонстрировать возможности новенького CPU, опубликовав видео с процессом тестирования и разгоном новинки.
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Помимо искомого процессора, тестовая система включала в себя системную плату ROG Crosshair VIII Hero производства ASUS, а также два модуля оперативной памяти Patriot Viper Steel. Кроме того, использовалась воздушная система охлаждения.
Прежде всего, энтузиаст решил продемонстрировать, на что способен процессор прямо «из коробки» при дефолтных настройках BIOS.
Во встроенном бенчмарке популярной утилиты CPU-Z 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5600X продемонстрировал результат в 639,8 и 4900,1 балла в однопоточной и многопоточной дисциплинах соответственно, что на 14,3 и 14,7 % выше достижений конкурента из стана Intel в лице Core i5-10600K.
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В многопоточном состязании тестового пакета Cinebench R15 новинка смогла набрать 1825 очков, обогнав Core i5-10600K на 25,7 %.
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Последующее постепенное повышение тактовой частоты процессора принесло свои плоды: на частоте 4,5 ГГц при активности всех ядер новый CPU завоевал 24237 очков в бенчмарке 3DMark Fire Strike, а в пакете Time Spy Extreme смог заполучить 4181 балл, превзойдя результат своего 6-ядерного 12-поточного конкурента в среднем на 20,9 и 2,0 % соответственно.
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Дальнейшее повышение частоты CPU до ~4,75 ГГц по всем ядрам позволило добиться результата в 2049 баллов в многопоточном тесте Cinebench R15, что помогло новинке расправиться с 8-ядерным 16-поточным Core i7-10700K – преимущество новой модели составило 2,2 %.
Источник изображений: YouTube, Lawrence Timme
На последнем этапе был продемонстрирован уровень производительности Ryzen 5 5600X на частоте 4,95 ГГц при активности одного ядра в паре с памятью, функционирующей на эффективной частоте 3800 МГц с параметрами таймингов 12-12-12-28: в тесте для одного потока в пакете Geekbench 3 результат новинки составил 7279 баллов, что в среднем на 42-44 % выше достижений Core i5-10600K.
В будущем оверклокер обещает продемонстрировать возможности Ryzen 5 5600X с использованием системы жидкостного охлаждения.
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