Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Демонстрация возможностей Ryzen 5 5600X в новом видео — на частоте 4,75 ГГц CPU обогнал i7-10700K

При этом все ядра CPU были активны.
[ ] для раздела Блоги
11
MSI 3070 в Ситилинке
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

До официального дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 остались считаные дни, однако это справедливо лишь для рядового покупателя, в то время как энтузиасты, в распоряжении которых новинки появились чуть раньше, продолжают публиковать результаты своих изысканий: так, вчера появилась информация о достижениях Ryzen 5 5600X в ряде популярных тестов, а сегодня один из оверклокеров решил продемонстрировать возможности новенького CPU, опубликовав видео с процессом тестирования и разгоном новинки.

реклама

Помимо искомого процессора, тестовая система включала в себя системную плату ROG Crosshair VIII Hero производства ASUS, а также два модуля оперативной памяти Patriot Viper Steel. Кроме того, использовалась воздушная система охлаждения.

анонсы и реклама
<b>RTX 3070 в продаже</b>
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Прежде всего, энтузиаст решил продемонстрировать, на что способен процессор прямо «из коробки» при дефолтных настройках BIOS.

Во встроенном бенчмарке популярной утилиты CPU-Z 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5600X продемонстрировал результат в 639,8 и 4900,1 балла в однопоточной и многопоточной дисциплинах соответственно, что на 14,3 и 14,7 % выше достижений конкурента из стана Intel в лице Core i5-10600K.

реклама

В многопоточном состязании тестового пакета Cinebench R15 новинка смогла набрать 1825 очков, обогнав Core i5-10600K на 25,7 %.

реклама

Последующее постепенное повышение тактовой частоты процессора принесло свои плоды: на частоте 4,5 ГГц при активности всех ядер новый CPU завоевал 24237 очков в бенчмарке 3DMark Fire Strike, а в пакете Time Spy Extreme смог заполучить 4181 балл, превзойдя результат своего 6-ядерного 12-поточного конкурента в среднем на 20,9 и 2,0 % соответственно.

реклама

Дальнейшее повышение частоты CPU до ~4,75 ГГц по всем ядрам позволило добиться результата в 2049 баллов в многопоточном тесте Cinebench R15, что помогло новинке расправиться с 8-ядерным 16-поточным Core i7-10700K – преимущество новой модели составило 2,2 %.

Источник изображений: YouTube, Lawrence Timme

На последнем этапе был продемонстрирован уровень производительности Ryzen 5 5600X на частоте 4,95 ГГц при активности одного ядра в паре с памятью, функционирующей на эффективной частоте 3800 МГц с параметрами таймингов 12-12-12-28: в тесте для одного потока в пакете Geekbench 3 результат новинки составил 7279 баллов, что в среднем на 42-44 % выше достижений Core i5-10600K.

В будущем оверклокер обещает продемонстрировать возможности Ryzen 5 5600X с использованием системы жидкостного охлаждения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen 5 5600x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
65
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
25
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
51
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
19
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Hive FRGB
31
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S266
17
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
147
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
24

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 211
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 46
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 9 Pro упал в цене до отметки в 160 долларов – лучшее предложение на распродаже 11.11
2
Старый флагман Xiaomi получил глобальную прошивку MIUI 12 Stable на Android 10
5
Radeon RX 6800 ХТ за 649$ обходит GeForce RTX 3090 стоимостью 1 500$ в новом тестировании AMD
93
NVIDIA существенно снизила цены на видеокарты GeForce RTX 3080/3090 FE в некоторых странах
32
15 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI
2
Грядущая GTA 6 получила новый кинематографический трейлер на площадке YouTube
20
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
40
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
252
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
156
GeForce RTX 3060 Ti может получить ценник 349 долларов и производительность RTX 2080 Super
97
AMD Ryzen 5 5600X превысил частотную планку в 6,1 ГГц — данные CPU-Z
9
Свежие тесты AMD Ryzen 5 5600X — новинка ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K
70
AMD предложит в серии Ryzen 5000 процессоры класса Ryzen 3
25
Diablo Immortal получает положительные отзывы с внутреннего тестирования
6
AMD напомнила, какие виды обозначений её процессоров ей неприятны
21
8-ядерный процессор Intel 11-го поколения обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 18% в Userbenchmark
33
Продлеваем жизнь аккумулятору - 3 совета от ученых из Мичиганского университета
37
AMD призывает игроков Microsoft Flight Simulator обратить внимание на Radeon RX 6000
35
AMD намекнула на скорый анонс продвинутой технологии Super Resolution – аналога DLSS 2.0 от NVIDIA
17
Процессор AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 Vermeer с TDP 65 Вт обходит Intel i5-10600K с TDP 125 Вт на 42%
60

Популярные статьи

Раскрылся ли потенциал — тест Radeon RX 580 8GB в трёх поколениях драйверов
67
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
112
Мнение владельца Radeon – видеокарта RX 6800 XT станет бестселлером, потеснив GeForce RTX 3080
89
Сборка ПК, позволяющего одновременного играть и майнить криптовалюту
60
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
84
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
51
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
25
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
65
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
19
История оверклокинга - соревнования 2008 года
+

Сейчас обсуждают

SpeedT
22:40
Берем неоптимизированное говно и 3090. Ставим максималки в 1080р и ловим фризы. Вывод? Надо 32 гигабайта видеопамяти минимум. ВД3 при всем уважении имеет карент-ген уровень графики, причем не самый т...
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Jack NotFound
22:39
И тема актуальная как никогда, уже дня два или три подобной статьи не было
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
cibershot
22:39
По перегреву?
RTX 3080 опережает Xbox Series X по качеству трассировки лучей на примере Watch Dogs: Legion
Yolanda Tarska
22:37
Памяти впритык хватает, но что-то кажется AMD свои 16 гб начнёт пиарить, игры, которые разрабатываются под присмотром красных, будут на зло иметь ультра мега хай режим, где надо более 10 гб
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Shock Memes
22:35
Революционно дерьмовая, чуть лучше чем в вд2.
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Walter Sullivan
22:34
когда-то такой вопрос был про ram
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Yolanda Tarska
22:34
Самое смешное, пройдёт года 2, на приставках всё будет хорошо идти, а на 3080 уже хорошо только в FullHD
RTX 3080 опережает Xbox Series X по качеству трассировки лучей на примере Watch Dogs: Legion
Махмуд Скорострелов
22:31
В новом ватчдогсе разве революционная графика?
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Gunnar
22:31
Температуры и рабочие вольтажи неплохие такие в стоке.
Демонстрация возможностей AMD Ryzen 5 5600X в новом видео — новинка покорила планку в 4,75 ГГц
Махмуд Скорострелов
22:30
Не надоело одно и тоже через день постить?
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем