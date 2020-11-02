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Оверклокер, известный под ником Jumper118, продолжает радовать широкую компьютерную общественность информацией о достижениях новенького AMD Ryzen 5 5600X: так, вслед за тестированием новинки в пакете Cinebench R15, со страниц профиля энтузиаста на сайте HWBot приходят новые данные, приоткрывающие завесу тайны над уровнем производительного CPU.

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Согласно представленной информации, в подавляющем большинстве тестов 6-ядерный 12-поточный процессор Ryzen 5 5600X функционировал на максимальной частоте в ~4,7 ГГц, но в бенчмарке SuperPi (1M) он достиг планки в 4,8 ГГц. Пару новинке составила материнская плата ROG Crosshair VIII Hero от ASUS, а также два модуля оперативной памяти DDR4 с эффективной частотой 3200 МГц.

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Стоит отметить, что для сравнения уровня производительности новинки с достижениями конкурента в лице Core i5-10600K, имеющего в своём распоряжении аналогичное количество ядер/потоков с частотной формулой 4,1/4,8 ГГц, использовались данные с сайта Notebookcheck.

Бенчмарк SuperPi покорился Ryzen 5 5600X за 7,407 с и 7 мин 30,794 с в дисциплинах 1M и 32M соответственно — в первом случае новый продукт оказался быстрее Core i5-10600K на 5,0 %, в то время как во втором отстал на 2,7 %.

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Ещё с одним популярным тестом, wPrime, процессор справился за 2,859 с (32m) и 1 мин 21,531 с (1024m), обогнав своего оппонента на 39,2 и 27,9 %.

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Тестовый пакет Cinebench R11.5 позволил новинке завоевать 3 очка в дисциплине для одного потока и 22,94 балла в многопоточном состязании, чего оказалось достаточно для превосходства над конкурентом на 36,4 и 45,2 %.

В задачах, связанных с кодированием видео при помощи кодека x265, Ryzen 5 5600X продемонстрировал результат в 68,624 и 16,167 fps в разрешениях 1080p и 4K соответственно, оказавшись производительнее Core i5-10600K на 32,5 % в 4K.

Что касается популярного бенчмарка Geekbench версии 4, то новый CPU смог набрать 7075/34605 баллов в однопоточных/многопоточных тестах, превзойдя конкурента на 21,5 и 21,9 % соответственно.

Источник изображений: HWBot, Jumper118

Таким образом, ранние тесты Ryzen 5 5600X демонстрируют ощутимое превосходство новинки над своим соперником из стана Intel в лице Core i5-10600K, что на фоне рекомендованной стоимости в $299, вероятно, заинтересует многих потенциальных покупателей.