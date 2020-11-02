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В преддверии скорого анонса нового поколения настольных процессоров AMD наш старый знакомый в лице Ryzen 5600X продолжает демонстрировать свои достижения в ряде популярных бенчмарков: так, несколько дней назад новинка была протестирована одним из первых обладателей CPU, а сегодня, благодаря стараниям оверклокера под ником Jumper118, у компьютерной общественности есть возможность оценить уровень производительности новинки в известном тестовом пакете Cinebench R15.

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Исходя из имеющихся данных, настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X, получивший в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой SMT, функционировавших на частоте 4,7 ГГц, в дуэте с материнской платой ROG Crosshair VIII Hero производства ASUS и парой модулей оперативной памяти DDR4, работающих с эффективной частотой 3200 МГц, сумел набрать 258 баллов в однопоточном подтесте и 2040 очков — в многопоточном.

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Источник изображения: HWBot

Если сравнить достижения Ryzen 5 5600X с результатами Intel Core i7-10700K, наделённого 8 ядрами/16 потоками с частотной формулой 3,8/5,1 ГГц, то новинка обходит своего оппонента в среднем на 18,9 и 1,8 % в однопоточном и многопоточном состязании соответственно.

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Что касается противостояния между новым CPU и Ryzen 5 3600XT (3,8/4,5 ГГц), то разрыв довольно ощутим: так, в дисциплине для одного потока Ryzen 5 5600X обходит представителя поколения Matisse Refresh на 22,9 %, а в многопоточном подтесте отрыв возрастает до 24,5 %.

Стоит напомнить, что официальный дебют настольных процессоров Ryzen 5000 состоится 5 ноября — именно в этот день компьютерное сообщество сможет всесторонне изучить уровень производительности новинок.