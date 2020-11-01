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Несмотря на скорый дебют настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000, компания занимает лидирующие позиции по продажам CPU в немецкой рознице, по крайней мере, об этом говорят данные крупного немецкого ритейлера Mindfactory за октябрь, которыми в очередной раз делится с компьютерной общественностью энтузиаст, известный под ником ingebor.

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Источник изображения: AMD

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Согласно представленным графикам, AMD в четыре раза превосходит своего соперника в лице Intel в разрезе объёмов реализованной продукции: так, количество проданных CPU «красной команды» составляет 80 % от «общего пирога», в то время как их конкуренту остаётся довольствоваться 20 %.

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Естественно, в плане выручки разрыв между двумя компаниями также огромен: на долю AMD приходится 76 %, а Intel достаётся лишь 24 %.

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Наиболее популярными моделями среди почитателей продукции AMD оказались Ryzen 5 3600X, разошедшийся «тиражом» в 7190 штук и ставший поистине «народным», а также Ryzen 7 3700X с результатом в 3410 реализованных единиц — именно эти CPU и принесли наибольший доход. Что касается приверженцев Intel, то наибольшее предпочтение было отдано Core i7-10700K (800 штук), который обеспечил наибольшую выручку среди всех моделей компании.

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При этом стоимость некоторых моделей Intel, а именно Core i9-9900K и Core i7-10700K, постепенно уменьшается уже несколько месяцев подряд, в то время как цена ряда CPU от AMD, в том числе Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600X, за последний месяц несколько увеличилась.

Источник изображений: Imgur, Reddit, ingebor

Таким образом, на фоне приближающегося дебюта десктопных процессоров Ryzen 5000 цены на продукцию Intel, вероятно, продолжат своё падение в попытке заинтересовать потенциальных покупателей. Не менее интересен и тот факт, что AMD, представив новую технологию Smart Access Mode, которая функционирует при наличии связки из видеоадаптера Radeon RX 6000 и процессора Ryzen, может подстегнуть рост реализации своей продукции ещё больше.