Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В преддверии официального дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 5000 счастливый обладатель новенького Ryzen 5 5600X, известный под ником losh11, продолжает делиться с широкой общественностью результатами тестов новинки: несколько часов назад энтузиаст протестировал новый CPU в ряде популярных тестовых пакетов, а на сей раз решил продемонстрировать достижения нового продукта во встроенном бенчмарке популярной утилиты CPU-Z, сравнив итоговый результат с показателями других моделей, представленными на официальном сайте.

реклама

Согласно результатам тестирования, 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 5600X смог набрать 642,7 балла в однопоточной дисциплине, а в многопоточном состязании ему покорился результат в 4813,7 очка.

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Однопоточная производительность Ryzen 5 5600X действительно поражает: новинка обходит не только своего «соплеменника» прошлого поколения в лице Ryzen 9 3900X (23,4 %), но и берёт верх над моделями из стана Intel – Core i7-10700K (15,2 %) и флагманским Core i9-10900K (10,1 %).

реклама

Источник изображений: Imgur, Reddit, losh11

реклама

Что касается достижений нового процессора в многопоточной дисциплине, то и в данном случае новинка демонстрирует сравнительно высокие показатели, обгоняя Core i5-10600KF с аналогичным количеством ядер/потоков на 12,7 % и превосходя Ryzen 5 3600XT на 13,9 %.

Несомненно, единичные «замеры» могут не отражать реального положения дел, однако появление результатов тестов до официального дебюта процессоров Ryzen 5000, намеченного на 5 ноября, не может не радовать.