Владелец Ryzen 5 5600X протестировал процессор в CPU-Z — новинка обходит Core i9-10900K в однопотоке
В преддверии официального дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 5000 счастливый обладатель новенького Ryzen 5 5600X, известный под ником losh11, продолжает делиться с широкой общественностью результатами тестов новинки: несколько часов назад энтузиаст протестировал новый CPU в ряде популярных тестовых пакетов, а на сей раз решил продемонстрировать достижения нового продукта во встроенном бенчмарке популярной утилиты CPU-Z, сравнив итоговый результат с показателями других моделей, представленными на официальном сайте.
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Согласно результатам тестирования, 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 5600X смог набрать 642,7 балла в однопоточной дисциплине, а в многопоточном состязании ему покорился результат в 4813,7 очка.
Однопоточная производительность Ryzen 5 5600X действительно поражает: новинка обходит не только своего «соплеменника» прошлого поколения в лице Ryzen 9 3900X (23,4 %), но и берёт верх над моделями из стана Intel – Core i7-10700K (15,2 %) и флагманским Core i9-10900K (10,1 %).
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Источник изображений: Imgur, Reddit, losh11
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Что касается достижений нового процессора в многопоточной дисциплине, то и в данном случае новинка демонстрирует сравнительно высокие показатели, обгоняя Core i5-10600KF с аналогичным количеством ядер/потоков на 12,7 % и превосходя Ryzen 5 3600XT на 13,9 %.
Несомненно, единичные «замеры» могут не отражать реального положения дел, однако появление результатов тестов до официального дебюта процессоров Ryzen 5000, намеченного на 5 ноября, не может не радовать.
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