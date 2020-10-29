ASUS рассказала о нескольких моделях Radeon RX 6800 XT и RX 6800
Наряду с тайваньской компанией MSI, их «коллеги по цеху» в лице ASUS также представили несколько моделей, принадлежащих к недавно анонсированной серии видеокарт Radeon RX 6000, а ресурс VideoCardz решил поделиться пресс-релизом, посвящённым данному событию.
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Наиболее «продвинутая» из представленных моделей ASUS в лице ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT оснащена производительной системой жидкостного охлаждения, снабжённой двумя 600-миллиметровыми шлангами, посредством которых тепло с пластины, прилегающей к GPU и модулям памяти, передаётся к 240-миллиметровому радиатору.
Кроме того, система снабжена парой 120-миллиметровых вентиляторов, которые можно настроить на совместную работу с корпусными кулерами, подключёнными при помощи разъёмов FanConnect II.
Сама же видеокарта снабжена низкопрофильным радиатором и вентилятором, отличающимся низким уровнем шума. Внешний вид новинки дополняет красочная подсветка.
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Для систем среднего уровня ASUS разработала модель ROG Strix RX 6800, основанную на укороченной печатной плате и оснащённую массивным радиатором с несколькими тепловыми трубками и тремя вентиляторами Axial-tech. Кроме того, не обошлось и без внедрения подсветки, а также оснащения новинки парой разъёмов FanConnect II.
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Наконец, для энтузиастов, предпочитающих строгий дизайн, ASUS рекомендует взглянуть на модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в модификациях TUF Gaming — новинки снабжены 2,9-слотовым радиатором, дополненным тремя вентиляторами Axial-tech, алюминиевой задней пластиной, а также могут похвастаться подсветкой Aura RGB.
Источник изображений: VideoCardz
К сожалению, информации о доступности новых продуктов и их стоимости пока не имеется.
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