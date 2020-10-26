NVIDIA экстренно готовит ещё одну модель в ответ на AMD Radeon RX 6800 — неофициальные данные
Судя по недавним слухам, NVIDIA намерена навязать борьбу предстоящим графическим адаптерам AMD во всех ценовых диапазонах: так, несколько дней назад стало известно, что компания готовится усилить свои позиции в предтоповом сегменте, представив новую модель, а сегодня инсайдер, известный под ником kopite7kimi, поведал больше информации касательно предстоящей новинки.
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По данным энтузиаста, в основу видеокарты ляжет графический процессор GA102-150, оснащённый 7424 ядрами CUDA. Кроме того, новинка получит в своё распоряжение 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и 320-битную шину, у её уровень TGP остановится на отметке в 320 Вт. Утверждается, что новый графический адаптер расположится между GeForce RTX 3080 и RTX 3070 и станет экстренным ответом на предстоящую модель конкурирующей стороны в лице AMD Radeon 6800 XL, основанную на чипе Navi 21.
Источник изображения: AMD
Стоит напомнить, что анонс графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000 состоится уже через несколько дней, а именно 28 октября.
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