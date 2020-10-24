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Хотя официальный старт продаж настольных процессоров AMD Ryzen 5000 намечен на 5 ноября, один из счастливых обладателей новенького Ryzen 5 5600X поделился фотографией своей покупки, о чём сообщает известный энтузиаст La Frite David.

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Согласно информации источника, процессор был приобретён у французского ритейлера PC21.FR — продукт был оценён в 319 евро. Впрочем, сейчас на странице, где ранее можно было оформить предварительный заказ Ryzen 5 5600X, красуется сообщение об ошибке.

Изображение, которым поделился энтузиаст, демонстрирует лишь часть упаковки с надписью, сообщающей о наличии у процессора 6 ядер/12 потоков, работающих на базовой частоте 3,7 ГГц с возможностью повышения до 4,6 ГГц в максимальном режиме, а также о поддержке интерфейса PCIe 4.0 и необходимости дискретной графики — впрочем, ничего нового.

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Источник изображения: Twitter, La Frite David

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Что касается резонного вопроса, каким именно образом новинка оказалась в руках счастливчика раньше намеченного срока, то он пока остаётся без ответа — вполне возможно, что кто-то из работников компании отослал новый CPU по ошибке.