Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
В то время как официальный дебют состоится 5 ноября.
Хотя официальный старт продаж настольных процессоров AMD Ryzen 5000 намечен на 5 ноября, один из счастливых обладателей новенького Ryzen 5 5600X поделился фотографией своей покупки, о чём сообщает известный энтузиаст La Frite David.
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Согласно информации источника, процессор был приобретён у французского ритейлера PC21.FR — продукт был оценён в 319 евро. Впрочем, сейчас на странице, где ранее можно было оформить предварительный заказ Ryzen 5 5600X, красуется сообщение об ошибке.
Изображение, которым поделился энтузиаст, демонстрирует лишь часть упаковки с надписью, сообщающей о наличии у процессора 6 ядер/12 потоков, работающих на базовой частоте 3,7 ГГц с возможностью повышения до 4,6 ГГц в максимальном режиме, а также о поддержке интерфейса PCIe 4.0 и необходимости дискретной графики — впрочем, ничего нового.
Источник изображения: Twitter, La Frite David
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Что касается резонного вопроса, каким именно образом новинка оказалась в руках счастливчика раньше намеченного срока, то он пока остаётся без ответа — вполне возможно, что кто-то из работников компании отослал новый CPU по ошибке.
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