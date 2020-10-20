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Пока оверклокеры с интересом изучают достижения AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X в популярном тестовом пакете Geekbench 5, известный энтузиаст TUM_APISAK решил сравнить результаты одной из моделей на базе архитектуры Zen 3 с представителем поколения Intel Rocket Lake.

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При этом оба процессоры функционировали практически на равных частотах: 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 5900X достиг максимальной планки в 4,95 ГГц, в то время как 8-ядерный 16-поточный CPU Intel Rocket Lake покорил высоту в 4,98 ГГц.

При сравнении достижений процессоров можно отметить, что CPU «красной команды» ощутимо превосходит своего соперника в однопоточном режиме — отрыв составляет 6,5 %. Что касается многопоточного состязания, то в данном случае, учитывая подавляющее преимущество модели от AMD в разрезе количества ядер/потоков, исход предсказуем: превосходство Ryzen 9 5900X составляет 69,3 %.

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Источник изображения: Geekbench

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Необходимо учесть, что представитель от Intel является инженерным образцом, поэтому результаты конечных продуктов могут отличаться от представленных в данном тесте.

Стоит напомнить, что дебют настольных процессоров Intel Core 11-го поколения, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, состоится в первом квартале следующего года, в то время как первые модели AMD серии Ryzen 5000 появятся в продаже уже 5 ноября.