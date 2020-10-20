AMD Ryzen 9 5900X ощутимо превосходит представителя Intel Rocket Lake-S в однопоточном режиме
И в многопоточном, естественно, тоже.
Пока оверклокеры с интересом изучают достижения AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X в популярном тестовом пакете Geekbench 5, известный энтузиаст TUM_APISAK решил сравнить результаты одной из моделей на базе архитектуры Zen 3 с представителем поколения Intel Rocket Lake.
реклама
При этом оба процессоры функционировали практически на равных частотах: 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 5900X достиг максимальной планки в 4,95 ГГц, в то время как 8-ядерный 16-поточный CPU Intel Rocket Lake покорил высоту в 4,98 ГГц.
При сравнении достижений процессоров можно отметить, что CPU «красной команды» ощутимо превосходит своего соперника в однопоточном режиме — отрыв составляет 6,5 %. Что касается многопоточного состязания, то в данном случае, учитывая подавляющее преимущество модели от AMD в разрезе количества ядер/потоков, исход предсказуем: превосходство Ryzen 9 5900X составляет 69,3 %.
Источник изображения: Geekbench
реклама
Необходимо учесть, что представитель от Intel является инженерным образцом, поэтому результаты конечных продуктов могут отличаться от представленных в данном тесте.
Стоит напомнить, что дебют настольных процессоров Intel Core 11-го поколения, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, состоится в первом квартале следующего года, в то время как первые модели AMD серии Ryzen 5000 появятся в продаже уже 5 ноября.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила