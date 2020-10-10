Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока компьютерное сообщество замерло в преддверии скорого анонса потребительских видеокарт AMD с архитектурой RDNA 2, у NVIDIA, похоже, припасено немало козырей в рукаве, которыми компания обязательно воспользуется в случае надобности: так, согласно сообщению известного инсайдера kopite7kimi, отборные чипы поколения Ampere смогут функционировать на более высоких частотах по сравнению со своими «обычными сотоварищами».

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Энтузиаст утверждает, что чипы наилучшего качества, относящиеся к категории bin 2, будут в состоянии работать на частоте 2,1-2,2 ГГц. Если данные окажутся верны, то прирост окажется довольно значительным, учитывая тот факт, что топовые видеокарты серии GeForce RTX 30 едва преодолевают планку в 1,85-1,9 ГГц по GPU.

реклама

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Вполне вероятно, что в случае угрозы со стороны графических адаптеров Radeon RX 6000, в том числе топовых Big Navi, «зелёная команда» может представить более производительные модификации GeForce RTX 3080 и RTX 3090 на базе отборных чипов.

реклама

Впрочем, некоторые энтузиасты могут заметить, что, судя по недавней презентации AMD, продемонстрировавшей возможности одной из моделей Radeon RX 6000 в ряде игр, бояться NVIDIA пока не приходится, однако более опытные оверклокеры возразят, что вопрос принадлежности представленной видеокарты к топовому сегменту пока остаётся открытым.

Как бы то ни было, получить ответы на интересующие многих энтузиастов вопросы компьютерная общественность сможет уже 28 октября — именно в этот день состоится анонс графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000.