Отборные чипы NVIDIA GA102 смогут функционировать на частоте 2,1-2,2 ГГц — данные инсайдера
Пока компьютерное сообщество замерло в преддверии скорого анонса потребительских видеокарт AMD с архитектурой RDNA 2, у NVIDIA, похоже, припасено немало козырей в рукаве, которыми компания обязательно воспользуется в случае надобности: так, согласно сообщению известного инсайдера kopite7kimi, отборные чипы поколения Ampere смогут функционировать на более высоких частотах по сравнению со своими «обычными сотоварищами».
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Источник изображения: NVIDIA
Энтузиаст утверждает, что чипы наилучшего качества, относящиеся к категории bin 2, будут в состоянии работать на частоте 2,1-2,2 ГГц. Если данные окажутся верны, то прирост окажется довольно значительным, учитывая тот факт, что топовые видеокарты серии GeForce RTX 30 едва преодолевают планку в 1,85-1,9 ГГц по GPU.
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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi
Вполне вероятно, что в случае угрозы со стороны графических адаптеров Radeon RX 6000, в том числе топовых Big Navi, «зелёная команда» может представить более производительные модификации GeForce RTX 3080 и RTX 3090 на базе отборных чипов.
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Впрочем, некоторые энтузиасты могут заметить, что, судя по недавней презентации AMD, продемонстрировавшей возможности одной из моделей Radeon RX 6000 в ряде игр, бояться NVIDIA пока не приходится, однако более опытные оверклокеры возразят, что вопрос принадлежности представленной видеокарты к топовому сегменту пока остаётся открытым.
Как бы то ни было, получить ответы на интересующие многих энтузиастов вопросы компьютерная общественность сможет уже 28 октября — именно в этот день состоится анонс графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000.
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