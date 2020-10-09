Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 появились в ассортименте одного из европейских магазинов
Буквально вчера к великой радости компьютерного сообщества AMD официально представила свою новую линейку настольных процессоров Ryzen 5000, а уже сегодня ассортимент одного из европейских магазинов пополнился четырьмя новыми моделями «красной команды», ссылкой на который делится с общественностью известный энтузиаст momomo_us.
реклама
Источник изображения: AMD
Так, «народный» Ryzen 5 5600X, получивший в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии SMT и частотной формулой 3,7/4,6 ГГц, а также 32 Мбайт L3-кэша и кулер в комплекте, оценён британским магазином CCL Computers в ~£311.
Процессор «средней весовой категории», Ryzen 7 5800X, наделённый 8 ядрами/16 потоками, способными функционировать на частотах 3,8/4,7 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, получил ценник в ~£467.
реклама
Стоимость предтоповой 12-ядерной 24-поточной модели в лице Ryzen 9 5900X с частотными характеристиками 3,8/4,8 ГГц в базовом/турборежиме и 64 Мбайт кэша L3 остановилась на отметке в ~£570.
Наконец, флагманский процессор Ryzen 9 5950X с 16 ядрами/32 потоками, способными работать на частоте 3,4 ГГц в базовом режиме с возможностью повышения до 4,9 ГГц в турборежиме, и 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня «на борту» оценили в ~£830.
реклама
Источник изображения: CCL Computers
реклама
Естественно, цены являются предварительными и впоследствии могут быть скорректированы, а продуктов ещё нет в наличии — официальный запуск настольных процессоров Ryzen 5000 состоится 5 ноября.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила