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Буквально вчера к великой радости компьютерного сообщества AMD официально представила свою новую линейку настольных процессоров Ryzen 5000, а уже сегодня ассортимент одного из европейских магазинов пополнился четырьмя новыми моделями «красной команды», ссылкой на который делится с общественностью известный энтузиаст momomo_us.

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Источник изображения: AMD

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Так, «народный» Ryzen 5 5600X, получивший в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии SMT и частотной формулой 3,7/4,6 ГГц, а также 32 Мбайт L3-кэша и кулер в комплекте, оценён британским магазином CCL Computers в ~£311.

Процессор «средней весовой категории», Ryzen 7 5800X, наделённый 8 ядрами/16 потоками, способными функционировать на частотах 3,8/4,7 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, получил ценник в ~£467.

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Стоимость предтоповой 12-ядерной 24-поточной модели в лице Ryzen 9 5900X с частотными характеристиками 3,8/4,8 ГГц в базовом/турборежиме и 64 Мбайт кэша L3 остановилась на отметке в ~£570.

Наконец, флагманский процессор Ryzen 9 5950X с 16 ядрами/32 потоками, способными работать на частоте 3,4 ГГц в базовом режиме с возможностью повышения до 4,9 ГГц в турборежиме, и 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня «на борту» оценили в ~£830.

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Источник изображения: CCL Computers

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Естественно, цены являются предварительными и впоследствии могут быть скорректированы, а продуктов ещё нет в наличии — официальный запуск настольных процессоров Ryzen 5000 состоится 5 ноября.