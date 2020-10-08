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Несмотря на то, что основной упор AMD делался на представление настольных процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, в конце мероприятия компания порадовала компьютерную общественность ещё больше, продемонстрировав одну из моделей предстоящих видеокарт с архитектурой RDNA 2 серии Radeon RX 6000, хорошо известную под кодовым именем Big Navi, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно «замерам» специалистов компании, новинка способна порадовать геймеров высоким уровнем производительности в разрешении 4K, покорив плану в 60 fps в трёх популярных игровых приложениях.

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Источник изображений: AMD

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Впрочем, к великому разочарованию широкой общественности, никаких подробностей предоставлено не было, поэтому специалисты сайта Planet 3DNow! решили исправить ситуацию, проведя сравнительный анализ уровня производительности новинки на основании предоставленных данных и уже имеющихся тестов ресурсов Eurogamer и Hexus.

Полагаясь на произведённые расчёты, можно отметить, что модель серии Radeon RX 6000 несколько уступает видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 по уровню производительности: в Borderlands 3 отставание составило 1,61-6,15 %, а в Gears of War 5 достигло значения 8,75-9,88 %.

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Источник изображения: Planet 3DNow!

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Стоит учесть, что AMD не сообщила общественности, была ли представленная модель флагманской, либо у компании остались козыри в рукаве. Больше подробностей о видеокартах Radeon RX 6000 «красная команда» обещает предоставить 28 октября — именно в этот день состоится мероприятие, посвящённое потребительским графическим продуктам с архитектурой RDNA 2.