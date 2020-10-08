Видеокарта AMD серии Radeon RX 6000 (Big Navi) уступает NVIDIA GeForce RTX 3080 — расчёты на основе официальных игровых тестов
Несмотря на то, что основной упор AMD делался на представление настольных процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, в конце мероприятия компания порадовала компьютерную общественность ещё больше, продемонстрировав одну из моделей предстоящих видеокарт с архитектурой RDNA 2 серии Radeon RX 6000, хорошо известную под кодовым именем Big Navi, сообщает ресурс VideoCardz.
реклама
Согласно «замерам» специалистов компании, новинка способна порадовать геймеров высоким уровнем производительности в разрешении 4K, покорив плану в 60 fps в трёх популярных игровых приложениях.
Источник изображений: AMD
реклама
Впрочем, к великому разочарованию широкой общественности, никаких подробностей предоставлено не было, поэтому специалисты сайта Planet 3DNow! решили исправить ситуацию, проведя сравнительный анализ уровня производительности новинки на основании предоставленных данных и уже имеющихся тестов ресурсов Eurogamer и Hexus.
Полагаясь на произведённые расчёты, можно отметить, что модель серии Radeon RX 6000 несколько уступает видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 по уровню производительности: в Borderlands 3 отставание составило 1,61-6,15 %, а в Gears of War 5 достигло значения 8,75-9,88 %.
реклама
Источник изображения: Planet 3DNow!
реклама
Стоит учесть, что AMD не сообщила общественности, была ли представленная модель флагманской, либо у компании остались козыри в рукаве. Больше подробностей о видеокартах Radeon RX 6000 «красная команда» обещает предоставить 28 октября — именно в этот день состоится мероприятие, посвящённое потребительским графическим продуктам с архитектурой RDNA 2.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила