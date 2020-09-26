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Несколько часов назад стало известно, что анонимный пользователь ресурса 4chan разместил сообщение, содержащее ссылку на торрент-файл размером 42,9 Гбайт, содержащий исходный код нескольких операционных систем семейства Windows, сообщает ресурс ZDNet.

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Источник изображения: Microsoft

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Сообщается, что достоянием общественности стал исходный код Windows NT версий 3.5 и 4, 2000, XP, Server 2003, Embedded (CE 3, 4, 5 и 7), а также MS-DOS версий 3.30 и 6, ОС для Xbox и некоторых компонентов Windows 10. Ряд исследователей, проанализировав имеющиеся данные, отметили, что файлы похожи на реальные.

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Утверждается, что часть исходного кода уже «просачивалась» в сеть несколько лет назад, однако некоторые файлы, похоже, появились впервые. Источник отмечает, что данная «утечка» не является чем-то экстраординарным, ведь исходный код ОС семейства Windows предоставляется для аудита безопасности целому ряду государственных и научных организаций, что, вероятно, и стало причиной её возникновения.

В данный момент не совсем понятно, является ли код полным, либо же часть файлов отсутствует. Кроме того, некий «шутник» добавил к файлам набор материалов, не относящихся к исходному коду.

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Источник изображений: ZDNet

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Ресурс отмечает, что данная «утечка» вряд ли представляет особую опасность в том числе для пользователей Windows XP, которых в настоящий момент не так уж и много — вероятность того, что злоумышленник решит изучить весь исходный код, получив минимум отдачи, крайне мала.

Что касается официального подтверждения со стороны Microsoft, то компания до сих пор хранит загадочное молчание.