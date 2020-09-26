Исходный код нескольких операционных систем семейства Windows стал достоянием общественности
Несколько часов назад стало известно, что анонимный пользователь ресурса 4chan разместил сообщение, содержащее ссылку на торрент-файл размером 42,9 Гбайт, содержащий исходный код нескольких операционных систем семейства Windows, сообщает ресурс ZDNet.
реклама
Источник изображения: Microsoft
Сообщается, что достоянием общественности стал исходный код Windows NT версий 3.5 и 4, 2000, XP, Server 2003, Embedded (CE 3, 4, 5 и 7), а также MS-DOS версий 3.30 и 6, ОС для Xbox и некоторых компонентов Windows 10. Ряд исследователей, проанализировав имеющиеся данные, отметили, что файлы похожи на реальные.
реклама
Утверждается, что часть исходного кода уже «просачивалась» в сеть несколько лет назад, однако некоторые файлы, похоже, появились впервые. Источник отмечает, что данная «утечка» не является чем-то экстраординарным, ведь исходный код ОС семейства Windows предоставляется для аудита безопасности целому ряду государственных и научных организаций, что, вероятно, и стало причиной её возникновения.
В данный момент не совсем понятно, является ли код полным, либо же часть файлов отсутствует. Кроме того, некий «шутник» добавил к файлам набор материалов, не относящихся к исходному коду.
реклама
Источник изображений: ZDNet
реклама
Ресурс отмечает, что данная «утечка» вряд ли представляет особую опасность в том числе для пользователей Windows XP, которых в настоящий момент не так уж и много — вероятность того, что злоумышленник решит изучить весь исходный код, получив минимум отдачи, крайне мала.
Что касается официального подтверждения со стороны Microsoft, то компания до сих пор хранит загадочное молчание.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила