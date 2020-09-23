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Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase

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Пока большинство счастливчиков, успевших заполучить новенькую NVIDIA GeForce RTX 3080, радуется своему удачному приобретению, некоторые владельцы новинок столкнулись с серьёзными проблемами в ряде игр, информирует ресурс ComputerBase.

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Источник изображения: NVIDIA

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Согласно наблюдениям источника, сообщения о сбоях в игровых приложениях при использовании GeForce RTX 3080 можно встретить на целом ряде популярных форумов и сайтов — владельцы некоторых моделей от известных производителей жалуются на «вылеты» в играх после превышения порога в 2,0 ГГц по GPU.

При этом большинство обладателей новых продуктов утверждает, что видеокарты не подвергались разгону и функционируют в паре с блоками питания мощностью 750 Вт и более. К сожалению, специалистам источника не удалось воспроизвести проблему на имеющихся у них моделях.

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Пока производители графических продуктов хранят загадочное молчание, пользователи самостоятельно решают свои проблемы: так, для устранения «вылетов» необходимо вручную снизить значения частоты графического процессора по крайней мере на 100 МГц — подобная операция возможна в том числе при помощи утилиты MSI Afterburner. Кроме того, некоторые энтузиасты подозревают, что функция «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением» в ОС Windows 10 также повинна в данной проблеме, поэтому рекомендуют отключить её.

В настоящий момент точные причины возникновения проблем с GeForce RTX 3080 пока не известны, однако представители источника уже связались с производителями видеокарт и ожидают их ответа.

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