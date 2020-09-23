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Как известно, в ближайшем будущем модельный ряд AMD пополнится линейкой гибридных процессоров семейства Cezanne: судя по имеющимся данным, новинки будут выпускаться по 7-нм технологическому процессу, а в их основу ляжет архитектура Zen 3. Кроме того, новым продуктам приписывается графическая подсистема поколения Vega с повышенными по сравнению с APU Renoir частотами, а также поддержка оперативной памяти DDR4 и LPDDR4X.

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Похоже, один из представителей гибридных процессоров нового поколения недавно появился в базе данных популярного бенчмарка Ashes of the Singularity, о чём и сообщает известный энтузиаст TUM_APISAK.

Исходя из представленных данных, гибридный процессор AMD Ryzen 7 5700U получил в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, а вот частотные характеристики, к сожалению, пока не известны. Что касается результатов тестирования, то они пока что слишком низки, чтобы о них говорить — вполне вероятно, всё дело в «сырых» драйверах или ранней версии представленного образца.

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Источник изображения: AotS

Стоит напомнить, что APU Cezanne придут на смену гибридным процессорам семейства Renoir, а дебют новинок намечен на 2021 год.