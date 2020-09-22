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Как известно, официальный анонс графических продуктов AMD с архитектурой RDNA 2 состоится лишь в конце следующего месяца — согласно обещаниям компании, 28 октября компьютерная общественность познакомится с потребительскими видеокартами серии Radeon RX 6000. Пока же этот волнительный момент не наступил, приходится довольствоваться данными, полученными из различных неофициальных источников, в том числе из исходного кода ПО: так, энтузиаст под ником stblr, покопавшись в недрах ROCm 3.8, добыл несколько интересных значений, обработав которые смог прийти к занятным выводам, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz, JayzTwoCents

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Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, AMD готовит три графических процессора: топовый Navi 21, известный под кодовым именем Big Navi или Sienna Cichlid, а также Navi 22 и Navi 23 (Navy Flounder). Ожидается, что последний чип станет «сердцем» для продуктов среднего ценового сегмента и будет конкурировать с «народной» NVIDIA GeForce RTX 3060 на базе GPU GA106.

Согласно подсчётам источника, графический чип Navy Flounder будет наделён 40 вычислительными блоками и 2560 потоковыми процессорами — именно столько насчитывается у GPU текущего поколения в лице Navi 10. Кроме того, ещё не анонсированная новинка получит 192-битную шину, по крайней мере, об этом говорит значение одной из переменных.

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Естественно, подобного рода данные не всегда являются точными, поэтому всецело на них полагаться, конечно же, не стоит.