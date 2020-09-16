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Буквально вчера официальный аккаунт AMD в Twitter поделился изображением, на котором красуется одна из предстоящих моделей видеокарт серии Radeon RX 6000, а сегодня энтузиаст, известный под ником JayzTwoCents, поделился с широкой общественностью фотографией и парочкой рендеров будущих новинок, а специалисты ресурса VideoCardz заботливо вырезали их из видео.

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На одном из представленных изображений можно увидеть видеокарту, уже «засветившуюся» во вчерашней демонстрации от AMD – новинка наделена двухслотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами и ребристым радиатором.

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Помимо этого, инсайдер поделился фотографией, на которой красуется прототип данной модели.

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На втором же рендере представлен видеоадаптер, который, судя по всему, является урезанной версией предыдущей модели — дизайн видеокарты мало чем отличается от своей старшей «соплеменницы», за исключением того, что продукт получил лишь два вентилятора.

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Источник изображений: VideoCardz, JayzTwoCents

Кроме того, можно отметить, что система питания обеих моделей представлена двумя восьмиконтактными коннекторами.

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По мнению энтузиаста, графический адаптер, оснащённый тремя вентиляторами, может быть запущен под именем Radeon RX 6900, в то время как двухвентиляторная модель может выйти в составе серии Radeon RX 6800 или RX 6700.

Стоит напомнить, что официальный анонс потребительских видеокарт AMD с архитектурой RDNA 2 состоится 28 октября — именно в этот день должны быть оглашены спецификации новых продуктов.