AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
Не прошло и нескольких дней после рассекречивания даты анонса графических адаптеров AMD с архитектурой RDNA 2, как «красная команда» решила порадовать широкую компьютерную общественность очередным откровением: официальный Twitter-аккаунт компании обнародовал дизайн одной из будущих моделей.
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Пристально взглянув на представленное изображение, можно отметить, что графический адаптер серии Radeon RX 6000 получил двухслотовую систему охлаждения с ребристым радиатором и тремя осевыми вентиляторами, на каждом из которых красуется буква «R», а для подачи питания предусмотрены два восьмиконтактных разъёма.
Источник изображения: Twitter, Radeon RX
Кроме того, источник сообщает, что каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite, прилагая при этом координаты — 8651-9841-1639. Если же у кого-то нет возможности, чтобы ринуться на поиски виртуального видеоадаптера, энтузиаст под ником Nathan публикует изображения новинки со всех сторон — судя по скриншотам, видеокарта получит два разъёма DisplayPort, а также по одному порту USB Type-C и HDMI.
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Источник изображения: Twitter, Nathan
Что касается конкретного названия модели, то AMD пока что не раскрывает всех своих карт, предпочитая делиться информацией дозированно. Вполне возможно, что на изображении красуется топовая видеокарта, известная под именем Big Navi, однако точно утверждать пока что нельзя.
Стоит напомнить, что официальный анонс графических адаптеров AMD с архитектурой RDNA 2 должен состояться в конце следующего месяца, а именно 28 октября.
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