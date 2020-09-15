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Как известно, эталонные видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 3090 и RTX 3080 основаны на печатной плате PG132, а модификации Founders Edition — на PG136 и PG133 соответственно. Изображения данных плат уже мелькали несколько дней назад, однако сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz оказались более качественные изображения.

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Референсная плата PG132 для RTX 3080. Источник изображения: VideoCardz, Bykski

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Референсная плата PG132 для RTX 3090. Источник изображения: VideoCardz, Yuuki_Ans

При сравнении референсных плат графических адаптеров GeForce RTX 3090 и RTX 3080 можно отметить отсутствие коннектора NVLink у последней, а также наличие всего 10 чипов памяти, в то время как флагманская модель имеет в своём распоряжении 24 модуля объёмом 1 Гбайт каждый. Впрочем, вариант RTX 3080 с 20 чипами памяти также запланирован, однако его появления стоит ждать после дебюта видеоадаптеров AMD с архитектурой RDNA 2.

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Референсная плата PG133 для RTX 3080 FE. Источник изображения: VideoCardz

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Подсистема питания обеих моделей также несколько различается: похоже, что RTX 3080 недосчиталась двух силовых каскадов по сравнению с RTX 3090. Впрочем, даже топовая игровая модель, судя по всему, не имеет в своём распоряжении полного набора конденсаторов и силовых каскадов — вероятно, недостающие компоненты могут появиться в предстоящем видеоадаптере TITAN поколения Ampere.