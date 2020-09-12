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Неизвестная видеокарта AMD поравнялась с GeForce RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS — предполагаемый GPU Navi 22 демонстрирует неплохие результаты

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В то время как графические адаптеры NVIDIA серии GeForce RTX 30 уже обросли некоторыми подробностями, иллюстрирующими уровень производительности новинок, будущие продукты AMD пока что находятся в тени, однако энтузиаст, известный под ником _rogame, обнаружил запись в базе данных популярного бенчмарка Ashes of the Singularity, которая, возможно, таит в себе результаты тестирования видеокарты с архитектурой RDNA 2, по крайней мере, так полагает источник.

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Действительно, взглянув на имеющиеся данные, можно отметить более высокий уровень производительности представленного графического адаптера по сравнению с его предшественниками: так, при использовании пресета «Crazy 4K» неизвестная видеокарта продемонстрировала результат в 63,9 fps, практически поравнявшись с EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC BLACK EDITION на стоковых частотах (64,9 fps), а также обогнав MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO на 19,3 % и превзойдя GeForce RTX 2070 в стоке на 36,6 %.

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Источник изображений: Twitter, _rogame, AotS

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По мнению источника, представленный в тесте образец является представителем архитектуры RDNA 2, базирующемся на втором по «величине» графическом чипе — Navi 22, в то время как Navi 21, известный под кодовым именем Big Navi, до сих пор остаётся в тени.

Кроме того, энтузиаст полагает, что видеокарты AMD на базе GPU Navi 22 будут конкурировать с графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti, в то время как графические адаптеры, основанные на чипе Navi 22, смогут побороться с GeForce RTX 3080 или даже превзойти достижения предтоповой модели.

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Стоит напомнить, что официальный анонс потребительских видеокарт AMD серии Radeon RX 6000 должен состояться в конце следующего месяца, а именно 28 октября.

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Теги

amd nvidia geforce rtx 2080 ti rdna 2 navi 21 navi 22
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Alex Mel
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1080ti с таблеткой жмет 50, 580 - 30. вот где выгода, а не карточки за 800уе
Флагман NVIDIA GeForce RTX 3080 оказался в 2.5 раза выгоднее RTX 2080 в майнинге – шахтёры могут раскупить первую партию видеокарт
Moleculo
16:27
вроде бы где-то говорилось, что все будет рассчитываться на серверах AMD, а готовые алгоритмы и оптимизации просто заливаться в драйвер
Предположительные результаты Radeon RX 6000 в Ashes of the Singularity появились в сети — AMD догоняет RTX 2080 Ti
Евгений Еремин
16:25
Ну все))) можно спать спокойно, Интел рулит)))
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apan
16:25
Ну тебе виднее сколько им ядер нужно
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MaTpOc12
16:24
тогда и 3080 будет стоить 55к, но это если майнеры забег не устроят)
Неизвестная видеокарта AMD поравнялась с GeForce RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS — предполагаемый GPU Navi 22 демонстрирует неплохие результаты
shuler37
16:23
Неизвестная видеокарта Intel, обогнала видеокарты Nvidia и AMD вместе взятые. На то она и неизвестная, что бы всё обгонять.
Неизвестная видеокарта AMD поравнялась с GeForce RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS — предполагаемый GPU Navi 22 демонстрирует неплохие результаты
jugador
16:23
Всё это мог делать и движок оригинального Сэма на 1 ядре, если что ;) Судя по тому, что уже показывали касательно игры, там и 2-4 ядра за глаза. 8 возможно понадобиться для каких либо физических эффе...
8-ядерный процессор и GeForce GTX 1080: в Steam появились системные требования Serious Sam 4
windowsyes
16:23
В молодости надо было мозги развивать,а не клей нюхать.
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