Неизвестная видеокарта AMD поравнялась с GeForce RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS — предполагаемый GPU Navi 22 демонстрирует неплохие результаты
В то время как графические адаптеры NVIDIA серии GeForce RTX 30 уже обросли некоторыми подробностями, иллюстрирующими уровень производительности новинок, будущие продукты AMD пока что находятся в тени, однако энтузиаст, известный под ником _rogame, обнаружил запись в базе данных популярного бенчмарка Ashes of the Singularity, которая, возможно, таит в себе результаты тестирования видеокарты с архитектурой RDNA 2, по крайней мере, так полагает источник.
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Действительно, взглянув на имеющиеся данные, можно отметить более высокий уровень производительности представленного графического адаптера по сравнению с его предшественниками: так, при использовании пресета «Crazy 4K» неизвестная видеокарта продемонстрировала результат в 63,9 fps, практически поравнявшись с EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC BLACK EDITION на стоковых частотах (64,9 fps), а также обогнав MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO на 19,3 % и превзойдя GeForce RTX 2070 в стоке на 36,6 %.
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Источник изображений: Twitter, _rogame, AotS
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По мнению источника, представленный в тесте образец является представителем архитектуры RDNA 2, базирующемся на втором по «величине» графическом чипе — Navi 22, в то время как Navi 21, известный под кодовым именем Big Navi, до сих пор остаётся в тени.
Кроме того, энтузиаст полагает, что видеокарты AMD на базе GPU Navi 22 будут конкурировать с графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti, в то время как графические адаптеры, основанные на чипе Navi 22, смогут побороться с GeForce RTX 3080 или даже превзойти достижения предтоповой модели.
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Стоит напомнить, что официальный анонс потребительских видеокарт AMD серии Radeon RX 6000 должен состояться в конце следующего месяца, а именно 28 октября.
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