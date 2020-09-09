Один из основателей марки Alienware Фрэнк Азор (Frank Azor), который теперь возглавляет в AMD разработку и маркетинг игровых систем, со страниц Twitter уже давно подогревает интерес публики к новым решениям, а сегодня он процитировал строчки из песни «Завтра» (Tomorrow) американского автора и композитора Чарьза Страуза (Charles Strouse).

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Источник изображения: Twitter, Frank Azor

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Запись датирована девятым сентября, поэтому завтра мы можем ожидать каких-то откровений от представителей AMD. Возможно, до анонса Big Navi дело и не дойдёт, но больше недели спустя после дебюта GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 уже можно сделать хотя бы какие-то намёки на возможности конкурирующих графических решений с архитектурой RDNA 2. Тем более, что GeForce RTX 3080 поступит в продажу через неделю после десятого сентября, и с таким запасом создать важный информационный повод было бы полезно для AMD.