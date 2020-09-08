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Дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 состоится не позже ноября, а GeForce RTX 3060 Ti/SUPER может получить 4864 ядра CUDA — инсайдерская информация

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Пока компьютерное сообщество обсуждает ценники флагманских и предтоповых моделей недавно дебютировавших графических адаптеров серии GeForce RTX 30, «народные» продукты NVIDIA продолжают обрастать новыми данными, которые публикует ресурс VideoCardz, частично опираясь на данные инсайдера kopite7kimi, известного по ряду «точных попаданий».

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Источник изображения: Wccftech

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По информации источника, дебют доступных видеокарт GeForce RTX 3060 состоится не позже ноября с возможностью более раннего появления. В основу моделей данной серии лягут графические процессоры GA106 и GA104, причём последний может стать «сердцем» видеоадаптеров с окончанием «Ti» или «SUPER».

Инсайдер также подтверждает данные касательно графического чипа предстоящих новинок: согласно его информации, видеоадаптер GeForce RTX 3060 Ti/SUPER будет базироваться на GPU GA104-200, оснащённом 4864 ядрами CUDA, что на 1024 ядра меньше по сравнению со «старшим товарищем» в лице GeForce RTX 3070, а также получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.

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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

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Что касается конечного названия новой модели (Ti или SUPER), то в данном вопросе есть некоторая неопределённость, однако графический процессор GA104-200 уже фигурировал в документах в составе именно GeForce RTX 3060 SUPER. Кроме того, источник предполагает, что модели серии RTX 3060, известные под артикулом SKU10 и SKU20, в конечном итоге могут оказаться одним и тем же продуктом.

Утверждается, что дебют модификаций с суффиксом «SUPER» состоится не ранее 2021 года в составе семейства Ampere Refresh, а вот появление моделей GeForce RTX 3080 Ti, а также RTX 3080 и RTX 3070 с 20 и 16 Гбайт «на борту» можно ожидать сразу после анонса видеокарт конкурирующей стороны в лице AMD.

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Дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 состоится не позже ноября, а GeForce RTX 3060 Ti/SUPER может получить 4864 ядра CUDA — инсайдерская информация
Listoman
14:28
Очевидно, что это работники завода подрезают карты, у них давно уже по есть)
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Дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 состоится не позже ноября, а GeForce RTX 3060 Ti/SUPER может получить 4864 ядра CUDA — инсайдерская информация
cupgrn
14:25
3060 будет в той же ценовой категории что и нави2 и производительности, амд может и по-более остыпать видеопамяти, так что как раз в среднем сегменте конкуренция сильно обострится. Если амд не обдела...
Дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 состоится не позже ноября, а GeForce RTX 3060 Ti/SUPER может получить 4864 ядра CUDA — инсайдерская информация
Kopcheniy
14:25
Да помню я про мнимый дефицит у синих в прошлом году. Там просто без зазрения совести задрали ценник чуть ли не вполовину выше.
NVIDIA пресекает попытки магазинов брать аванс со ждунов GeForce RTX 30
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