Дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 состоится не позже ноября, а GeForce RTX 3060 Ti/SUPER может получить 4864 ядра CUDA — инсайдерская информация
Пока компьютерное сообщество обсуждает ценники флагманских и предтоповых моделей недавно дебютировавших графических адаптеров серии GeForce RTX 30, «народные» продукты NVIDIA продолжают обрастать новыми данными, которые публикует ресурс VideoCardz, частично опираясь на данные инсайдера kopite7kimi, известного по ряду «точных попаданий».
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Источник изображения: Wccftech
По информации источника, дебют доступных видеокарт GeForce RTX 3060 состоится не позже ноября с возможностью более раннего появления. В основу моделей данной серии лягут графические процессоры GA106 и GA104, причём последний может стать «сердцем» видеоадаптеров с окончанием «Ti» или «SUPER».
Инсайдер также подтверждает данные касательно графического чипа предстоящих новинок: согласно его информации, видеоадаптер GeForce RTX 3060 Ti/SUPER будет базироваться на GPU GA104-200, оснащённом 4864 ядрами CUDA, что на 1024 ядра меньше по сравнению со «старшим товарищем» в лице GeForce RTX 3070, а также получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.
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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi
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Что касается конечного названия новой модели (Ti или SUPER), то в данном вопросе есть некоторая неопределённость, однако графический процессор GA104-200 уже фигурировал в документах в составе именно GeForce RTX 3060 SUPER. Кроме того, источник предполагает, что модели серии RTX 3060, известные под артикулом SKU10 и SKU20, в конечном итоге могут оказаться одним и тем же продуктом.
Утверждается, что дебют модификаций с суффиксом «SUPER» состоится не ранее 2021 года в составе семейства Ampere Refresh, а вот появление моделей GeForce RTX 3080 Ti, а также RTX 3080 и RTX 3070 с 20 и 16 Гбайт «на борту» можно ожидать сразу после анонса видеокарт конкурирующей стороны в лице AMD.
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