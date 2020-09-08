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Результаты тестов недавно анонсированных графических решений NVIDIA серии GeForce RTX 30 от сторонних исследователей медленно, но верно становятся достоянием широкой компьютерной общественности: на сей раз, изучая базу данных популярного тестового пакета Geekbench 5, участник форума 3DCenter под ником Achill обнаружил запись о недавно анонсированной новинке.

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Источник изображения: NVIDIA

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Изучив представленные данные, можно отметить, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 получила в своё распоряжение графический процессор, функционирующий на частоте 1,71 ГГц и наделённый 68 вычислительными блоками (потоковыми мультипроцессорами). Кроме того, объём видеопамяти тестируемой модели составил 10 Гбайт.

В тесте OpenCL бенчмарка Geekbench 5 представленный образец смог набрать 191891 балл, превзойдя достижения флагманского продукта прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti в среднем на 45.9 % и обогнав средний показатель RTX 2080 SUPER на 73,8 %.

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Источник изображения: Geekbench 5

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Без сомнения, подобный скачок в производительности новинки обусловлен в том числе ощутимо возросшим количеством блоков FP32 и способностью выполнения одним блоком SM до 128 операций с плавающей точкой за один такт.

Стоит напомнить, что графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 станет первопроходцем, раньше всех появившись на полках магазинов — сие знаменательное событие запланировано на 17 сентября.