Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 опередила RTX 2080 Ti на 45,9 % в тестовом пакете Geekbench 5

[ ] для раздела Блоги
3
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Результаты тестов недавно анонсированных графических решений NVIDIA серии GeForce RTX 30 от сторонних исследователей медленно, но верно становятся достоянием широкой компьютерной общественности: на сей раз, изучая базу данных популярного тестового пакета Geekbench 5, участник форума 3DCenter под ником Achill обнаружил запись о недавно анонсированной новинке.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Изучив представленные данные, можно отметить, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 получила в своё распоряжение графический процессор, функционирующий на частоте 1,71 ГГц и наделённый 68 вычислительными блоками (потоковыми мультипроцессорами). Кроме того, объём видеопамяти тестируемой модели составил 10 Гбайт.

В тесте OpenCL бенчмарка Geekbench 5 представленный образец смог набрать 191891 балл, превзойдя достижения флагманского продукта прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti в среднем на 45.9 % и обогнав средний показатель RTX 2080 SUPER на 73,8 %.

реклама

Источник изображения: Geekbench 5

реклама

Без сомнения, подобный скачок в производительности новинки обусловлен в том числе ощутимо возросшим количеством блоков FP32 и способностью выполнения одним блоком SM до 128 операций с плавающей точкой за один такт.

Стоит напомнить, что графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 станет первопроходцем, раньше всех появившись на полках магазинов — сие знаменательное событие запланировано на 17 сентября.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 3080
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
27
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
36
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

4 популярных флагмана Xiaomi 2018 года получили финальную прошивку MIUI 12 – сроки обновления в России и информация об окончании жизненного цикла
8
Новый смартфон Redmi Note 10 станет самым мощным за всю историю бюджетной линейки – процессор уровня флагманов 2019 года и 8 Гб памяти
10
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 Stable для популярного смартфона 2017 года
4
PlayStation 5 получит полную обратную совместимость с PS1 – PS4, но за это придётся заплатить – улучшенная графика, HDR и ИИ по разумной цене
7
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кадры, вызывающие много вопросов об игре
26
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
64
Цена iPhone 11 Pro Max упала на 34 000 рублей – Apple A13 Bionic, Super Retina XDR, IP68, до 512 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 3969 мА*ч
2
Crytek показала скриншот из PC-версии Crysis Remastered на сверхвысоких настройках графики
74
Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 будут представлены в октябре
84
Изучаем игровую производительность GeForce RTX 3070 – тесты новой видеокарты до её появления в магазинах от Benchmark
34
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокаченных моделях от партнёров NVIDIA
112
Xiaomi начала рассылку MIUI 12 на 15 смартфонов 2019-2020-х годов на новой ОС Android 11 – список телефонов и сроки выпуска обновления
+
В сеть просочилась новая реалистичная карта для GTA 6 от Rockstar Games
1
Флагман HUAWEI Mate 30 Pro сильно подешевел – уникальная сдвоенная 40 Мп камера, быстрая зарядка на 40 Вт и экран-водопад по самой низкой стоимости от официального продавца в РФ
5
Google Pixel 4 XL подешевел почти на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, Face ID, чистая ОС Android и аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч по низкой цене
3
Немецкая цена GeForce RTX 3090 в исполнении Asus показалась разумной
55
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
69
Шаг назад: AMD снова стесняется называть Vermeer четвёртым поколением Ryzen
1
Майнеры добрались до GeForce RTX 30 — новинки NVIDIA Ampere замечены в майнинг фермах, несмотря на дефицит
45
Один из немецких магазинов опубликовал актуальные ценники видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 - цены оказались приемлемы даже в Германии
35

Популярные статьи

Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
178
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
6
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса
9
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
27
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
3

Сейчас обсуждают

omoikane
02:11
Почему бы и нет? Ах да, забыл, тебе религия не позволяет покупать отбраковки от других компаний, кроме интел :D
Процессоры AMD Ryzen 4000 "Vermeer" могут получить до 10 ядер, новый Boost режим и дизайн Infinity Fabric
Sulphide
02:07
Есть подозрение, что зеленые могут ещё разик опрокинуть своих покупателей, выпустив опять линейку "супер" или что-то около того, с чуть доработанным техпроцессом, слегка возросшими частотами, большим ...
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
Sulphide
02:03
65000 примеров того как не надо делать "скины" или музей "нечего делать и как убить время"
Музей скинов для проигрывателя Winamp собрал 65000 скинов
omoikane
02:02
можно подумать для игр они не подходят :D
Процессоры AMD Ryzen 4000 "Vermeer" могут получить до 10 ядер, новый Boost режим и дизайн Infinity Fabric
for2ne
02:01
Cкажи это rx 584 и 1063. Без памяти гораздо быстрее скатываются в помойку.
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
Kutuz
02:01
тоже верно))
Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
Auroson1c
01:59
я б тоже посмотрел на нормальное сравнение разогнанной 3090 с разогнанной 2080ti
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 опередила RTX 2080 Ti на 45,9 % в тестовом пакете Geekbench 5
Inqizitor
01:55
Почему речь идёт только о 3080, а не о 3090? Странное поведение всех авторов
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
Сергей Боровой
01:52
"Только, только, только, только этого мало." София Ротару
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
abdulla
01:52
время 4х8 ушло. никакие +20% айпика не помогут когда игры будут клепать под 16 потоков.
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем