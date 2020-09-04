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Несколько дней назад под радостные возгласы компьютерной общественности состоялся анонс графических видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30, однако последующие новости заставили потенциальных покупателей несколько напрячься: так, утверждается, что объёмы поставок новых моделей будут существенно ограничены в течение нескольких месяцев в связи с некоторыми нюансами производственных процессов компании Samsung, выпускающей чипы для NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, у известного специалиста Игоря Валлосека (Igor Wallossek) есть совершенно иная информация на этот счёт, которой он с радостью делится на страницах ресурса igor´sLAB: согласно данным источника, производитель систем охлаждения для новых видеокарт NVIDIA начал массовый выпуск свое продукции, предназначенной для топовых графических решений «зелёной команды», только в августе.

Таким образом, даже крупные AIB-партнёры компании, способные выпускать около 200 000 единиц продукции в неделю, не смогут полностью удовлетворить спрос со стороны покупателей, ведь у них в запасе имеется всего несколько недель, не говоря уже про саму NVIDIA. Кроме того, не стоит забывать, что партнёры компании получили стабильную версию BIOS и драйверов только несколько дней назад.

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Стоит напомнить, что дебют предтоповой видеокарты в лице NVIDIA GeForce RTX 3080, которая, по мнению источника, станет весьма популярной среди энтузиастов, состоится уже 17 сентября, и смогут ли производители графических продуктов справиться со всеми проблемами за столь короткий срок, пока остаётся загадкой.