Процессоры AMD Rembrandt получат поддержку четырёхканального режима работы памяти DDR5-4800 и LPDDR5-6400
Ассортимент продуктов AMD на ближайшие годы достаточно широк, о чём не так давно подтвердила «утечка», иллюстрирующая планы компании на ближайшие несколько лет, среди которых нашлось место и гибридным процессорам семейства Rembrandt, а сегодня немецкий энтузиаст Patrick Schur поведал компьютерному сообществу очередные интересные подробности касательно технических характеристик новинок.
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Источник изображения: AMD
По данным источника, процессоры AMD Rembrandt обзаведутся поддержкой четырёхканального режима работы памяти вплоть до DDR5-4800 и LPDDR5-6400, а также смогут похвастаться наличием интерфейсов PCIe 4.0 и USB4, причём это справедливо как для десктопных, так и для мобильных моделей.
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Источник изображения: Twitter, Patrick Schur
Кроме того, полагаясь на информацию инсайдера и ряд «утечек», можно отметить, что APU семейства Rembrandt будут основываться на архитектуре Zen 3+, а их графическая подсистема будет представлена GPU поколения Navi, вероятно, базирующимися на архитектуре RDNA 2. При этом настольные гибридные процессоры получат конструктивное исполнение Socket AM5. Дебют новых продуктов ожидается не ранее 2022 года.
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