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Планы AMD простираются на несколько лет вперёд, однако компания не спешит делиться ими с компьютерной общественностью, к счастью, на выручку приходят инсайдеры: так, энтузиаст под ником MebiuW, известный по опубликованной весной части некоего документа, который, судя по всему, иллюстрирует названия будущих продуктов «красной команды» и их ключевые особенности, поделился ещё одним кусочком пазла, а специалисты ресурса VideoCardz постарались восстановить недостающие фрагменты. Стоит учесть, что некоторые данные уже были известны благодаря ряду «утечек».

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Источник изображения: AMD

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Согласно представленным данным, на смену настольным процессорам AMD Ryzen четвёртого поколения, получившим кодовое название Vermeer и дебютирующим в текущем году, придёт новое поколение CPU под обозначением Warhol, появление которого намечено на 2021 год: новинки получат ядра с архитектурой Zen 3, выпускаемые по 7-нм нормам, а также поддержку PCIe 4.0 — ничего нового по сравнению с предшественниками, однако можно предположить, что новые продукты будут отличаться улучшенным техпроцессом и повышенными частотными характеристиками.

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Источник изображения: VideoCardz, Twitter, MebiuW

В 2022 же году намечен дебют следующего поколения настольных процессоров семейства Raphael — как известно, им приписывают архитектуру Zen 4, а также упоминают о графике Navi без какой-либо конкретики.

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Семейство энергоэффективных гибридных процессоров в следующем году представят 7-нм APU Van Gogh, основанные на архитектуре Zen 2 и имеющие встроенную графику Navi 2, что подтверждает недавнюю «утечку». Кроме того, новые продукты смогут похвастаться поддержкой оперативной памяти типа LPDDR4X и LPDDR5, а также функции CVML, которая неким образом относится к машинному обучению.

В этом же году на сцену выйдут гибридные процессоры Cezanne, которые сменят линейку Renoir: новинкам приписывается 7-нм техпроцесс, архитектура Zen 3 и старая добрая графика Vega. Кроме того, APU обзаведутся поддержкой памяти типа LPDDR4X и DDR4. Следом за ними в 2022 году ожидаются гибридные процессоры Rembrandt, которые смогут похвастаться графической подсистемой Navi, по крайней мере, об этом свидетельствуют обрывочные сведения.

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Стоит учесть, что всецело доверять представленным данным не стоит, тем более, что AMD может поведать больше информации в рамках очередного мероприятия.