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Буквально час назад, благодаря «утечке», иллюстрирующей внешний вид ряда моделей видеокарт GeForce RTX 30, раздобытых на сайте ZOTAC в преддверии их официального дебюта, в распоряжении ресурса VideoCardz оказалось ещё одно изображение, вероятно, из того же источника, демонстрирующее интересные особенности предстоящих новинок.

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Источник изображения: VideoCardz, ZOTAC



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Окинув взглядом печатную плату графического адаптера ZOTAC RTX 30 серии Trinity, можно заметить достаточно большие размеры её «сердца» — графического процессора GA102, вокруг которого плотно расположились чипы памяти типа GDDR6X. Кроме того, беглый осмотр позволяет заметить двадцать дросселей стабилизатора питания, а также отметить отсутствие разъёма NVLink для реализации SLI-режима.

Впрочем, представленное изображение является рендером, который, судя по всему, таит в себе некоторое количество неточностей: так, источник отмечает, что отсутствие NVLink, вероятно, указывает на принадлежность платы к модели GeForce RTX 3080, в то время как количество чипов памяти говорит о том, что перед нами GeForce RTX 3090.

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Более точная информация появится уже совсем скоро — 1 сентября NVIDIA планирует провести масштабное мероприятие, на котором, скорее всего, представит потребительские графические адаптеры поколения Ampere.