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Может ли более дешёвый Intel Core i9-10850K заменить Core i9-10900K и стать достойным конкурентом для AMD Ryzen 9 3900XT — тестирование TechPowerUp

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Несколько недель назад Intel обрадовала широкую компьютерную общественность, представив новый 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K, по сути являющийся практически точной копией флагманского CPU в лице Core i9-10900K: новинка имеет то же количество ядер с поддержкой гиперпоточности, располагает 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и имеет разблокированный множитель.

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Единственное отличие от флагмана линейки заключается в сниженных на 100 МГц частотах, в результате в базовом режиме процессор функционирует на частоте 3,6 ГГц, а в максимальном (Thermal Velocity Boost) способен достигать значения в 5,2 ГГц. При этом новая модель получила более доступный ценник и предлагается в среднем на $50 дешевле по сравнению со своим «старшим собратом».

Несомненно, подобный шаг от Intel позволил компании убить сразу двух зайцев — удовлетворить спрос со стороны энтузиастов, умеющих считать свои деньги, и представить конкурента для недавно дебютировавшего 12-ядерного 24-поточного AMD Ryzen 9 3900XT (3,8/4,7 ГГц), а получилось ли это у процессорного гиганта, решили выяснить специалисты ресурса TechPowerUp.

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Тестовые системы включали в себя материнские платы ASUS Z490 Maximus XII Extreme и ASRock X570 Taichi для процессоров Intel и AMD соответственно, а также два модуля оперативной памяти DDR4-3200 (14-14-14-34) G.SKILL Flare X и графический адаптер EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra.

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Тестирование Core i9-10850K проводилось тремя методами, включающими: непосредственно процессор «из коробки» со стандартными лимитами мощности; модель с ослаблением лимитов (Max Turbo); разогнанный до 5,1 ГГц по всем ядрам CPU (OC).

В прикладных задачах и синтетических тестах процессор Core i9-10850K продемонстрировал не слишком большое отставание от своего «старшего брата» в лице Core i9-10900K, подчас даже обгоняя его, а разгон до 5,1 ГГц позволил новинке оторваться от флагманского продукта в большинстве случаев, причём разрыв в некоторых сценариях оказался достаточно существенным.

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Что касается дуэли между Core i9-10850K и его основным соперником в лице Ryzen 9 3900XT, то ситуация следующая: продукт от Intel традиционно силён в однопоточных задачах и уступает процессору от AMD при многопоточных нагрузках. Впрочем, разгон в большинстве случаев позволяет ощутимо сократить разрыв.

Игровые тесты продемонстрировали отсутствие сколь-нибудь заметной разницы по среднему значению fps между более доступной 10-ядерной моделью и флагманским продуктом, а отставание Ryzen 9 3900XT варьируется в пределах 1,2-13,5 % в зависимости от разрешения.

Температурные показатели Core i9-10850K в стоке практически не отличаются от Core i9-10900K, а при разгоне до 5,1 ГГц (1,323 В) при активности всех ядер достигают значения в 90 °C, что, несомненно, требует качественной системы охлаждения.

Источник изображений: TechPowerUp

Подводя итог, можно сказать, что ввиду незначительных отличий в производительности и ощутимо меньшей стоимости Intel Core i9-10850K действительно может заменить флагманскую модель, а также устранить конкурента в лице Ryzen 9 3900XT на игровом поприще. Впрочем, при многопоточных нагрузках процессор от AMD может стать более предпочтительным.

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amd intel core i9-10900k ryzen 9 3900xt core i9-10850k
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