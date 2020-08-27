Новые блоки питания MSI серии MPG GF совместимы с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30
Предвосхищая скорый дебют графических решений NVIDIA поколения Ampere, производители компонентов принялись наперегонки анонсировать свои новые продукты, готовые работать в содружестве с новинками: сегодня принять эстафету решила компания MSI, представив на суд компьютерной общественности новые модели блоков питания, сообщает ресурс Wccftech.
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Новинки в количестве трёх штук относятся к серии MPG GF, имеют традиционный дизайн и, по заверению производителя, готовы обеспечить качественное питание для всех современных моделей видеокарт, в том числе новейших видеоадаптеров от NVIDIA, для чего блоки питания снабжены пятью 8-контактными портами, способными работать в следующих режимах: 3 VGA + 2 CPU или 4 VGA + 1 CPU.
Источник изображений: MSI
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Линейка включает в себя три новых модели (A650GF, A750GF и A850GF) с общим показателем мощности 650, 750 и 850 Вт соответственно. Новинки отличаются модульной конструкцией подключения кабелей питания, которые, к тому же, имеют плоскую форму, что, по словам производителя, обеспечит простоту в использовании.
Элементная база блоков питания состоит из качественных компонентов, в том числе твердотельных конденсаторов производства Японии, способных работать при температурах вплоть до 105 °C. Новинки имеют сертификат 80 PLUS Gold и 10-летнюю гарантию.
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Кроме того, в комплект поставки новых блоков питания должен войти 12-контактный переходник, который позволит без проблем снабдить питанием предстоящие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 в исполнении Founders Edition.
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