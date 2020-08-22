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О планах AMD по разработке мобильных гибридных процессоров со сверхнизким энергопотреблением было известно ещё несколько месяцев назад, а сейчас, благодаря Twitter-аккаунту Patrick Schur, стало известно о некоторых нюансах предстоящих новинок.

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Источник изображения: AMD

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По данным инсайдера, новые APU, известные сообществу под кодовым именем Van Gogh, получат ядра на основе Zen 2 и графическую подсистему Navi (вероятно, 2X). Стоит напомнить, что, согласно недавним «утечкам», встроенная графика новинок будет основана на архитектуре RDNA 2.

Энергоэффективные продукты будут отличаться невысоким уровнем TDP – всего 7,5-18 Вт. Кроме того, новинки получат поддержку оперативной памяти типа LPDDR5.

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Ожидается, что гибридные процессоры Van Gogh станут частью семейства Ryzen 5000, а их дебют состоится не ранее конца 2020 или даже начала 2021 года. Конкурентами новинок, вероятнее всего, станут мобильные процессоры Intel семейств Tiger Lake-U/Y.