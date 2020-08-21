Стоимость недорогих материнских плат может увеличиться ввиду дефицита компонентов — под ударом продукты на базе AMD B550
Не секрет, что многие производители материнских плат, пытаясь удешевить свои доступные продукты, прибегают к некоторым уловкам: комплектуют свои изделия менее качественной элементной базой, экономят на охлаждении или же используют удвоители фаз в схемах питания. Именно с последним компонентом и возникли проблемы, о чём, полагаясь на свои источники в отрасли, сообщает сайт OC3D.
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Источник изображения: AMD
Согласно данным ресурса, последние несколько недель ознаменовались нехваткой удвоителей фаз, в результате чего крупным производителям пришлось пересматривать комплектацию своих продуктов: например, специалисты тайваньской компании GIGABYTE уже обновили конструкцию двух материнских плат на базе чипсете AMD B550, выпустив их новые версии без использования удвоителей — B550 AORUS Elite V2 и B550 AORUS Elite AX V2.
Естественно, схема питания с «честными» фазами без использования удвоителей сыграет на руку рядовому покупателю, который сможет приобрести доступную модель с качественной элементной базой, однако рост спроса на фоне сокращающегося предложения, несомненно, может вызвать рост цен на конечные продукты.
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Ожидается, что в ближайшие недели производители представят свои обновлённые модели: по данным источника, наибольших изменений претерпят системные платы на основе набора системной логики AMD B550, однако это коснётся и других продуктов, преимущественно среднего и нижнего ценовых сегментов.
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