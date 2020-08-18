Флагманская игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется на 25-40 % дороже своей предшественницы — данные инсайдера
Неумолимо приближающийся анонс графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 заставляет инсайдеров публиковать очередные порции данных с невероятной скоростью: так, известный по ряду удачных «попаданий в цель» энтузиаст под ником wjm47196 делится с компьютерной общественностью новой информацией касательно технических характеристик и цены флагманского игрового видеоадаптера, а ресурс Wccftech попытался разобраться во всех хитросплетениях имеющихся «утечек».
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Источник изображения: TweakTown
Согласно данным инсайдера, рекомендованная стоимость видеокарты GeForce RTX 3090 стартует с отметки в 1399 долларов, а за версию Founders Edition придётся выложить ещё 100 долларов сверху. Если данные окажутся верны, новинка будет дороже своей предшественницы в лице GeForce RTX 2080 Ti, которая после своего дебюта была оценена в 999 долларов за стандартную версию и 1199 долларов за модель Founders Edition, на 40 % и 25 % соответственно.
Кроме того, источник подтверждает, что игровой флагман будет комплектоваться 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, что более чем в два раза больше, чем у прошлой топовой модели, RTX 2080 Ti — вероятно, это и могло стать причиной ощутимого скачка цены.
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Стоит напомнить, что буквально вчера в сети появилась информация, сообщающая о предполагаемой стоимости моделей GeForce RTX 3090 производства Colorful – утверждается, что видеокарты партнёра NVIDIA оценены в 1875-2000 долларов.
Судя по ряду «утечек», основой для флагманского игрового продукта станет графический процессор GA102-300, имеющий в своём распоряжении 5248 ядер CUDA. Кроме того, от GeForce RTX 3090 ожидают существенного прироста производительности по сравнению с предшественницей — вплоть до 40-50 %.
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Впрочем, всецело полагаться на подобного рода данные нецелесообразно, ведь через пару недель должен состояться официальный анонс потребительских видеокарт GeForce RTX 30.
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