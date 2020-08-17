Стоимость топовых моделей GeForce RTX 3090 от Colorful составит около 1875-2000 долларов — данные инсайдера
Уже совсем скоро NVIDIA намерена представить на суд широкой компьютерной общественности вожделенные графические адаптеры GeForce RTX 30, однако приверженцам продукции компании, особенно требовательным геймерам, вероятно, придётся раскошелиться: так, инсайдер азиатского форума Chiphell, данные которого приводит ресурс TechPowerUp, сообщает, что AIB-партнёр NVIDIA, компания Colorful, готовит две топовые модели GeForce RTX 3090, и цена на них, по сравнению с флагманскими продуктами прошлого поколения, будет достаточно высока.
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Источник изображения: Colorful
Утверждается, что ассортимент Colorful пополнят две высокопроизводительные видеокарты: одна из них будет принадлежать к серии Vulcan и получит высокие тактовые частоты, производительную систему воздушного охлаждения и возможность синхронизации RGB-подсветки с другими компонентами системы, а вторая будет относиться с серии Neptune и сможет похвастаться сравнительно низкими значениями температуры благодаря системе жидкостного охлаждения.
Самое же «вкусное» источник приберёг напоследок, а именно данные о стоимости новинок: как сообщается, видеокарту GeForce RTX 3090 Vulcan X OC оценили в 13999 юаней (около 2000 долларов), в то время как цена модели линейки Neptune окажется чуть ниже — 12999 юаней (~1875 долларов). Впрочем, ближе к дебюту новых продуктов их стоимость может быть несколько пересмотрена.
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Стоит заметить, что к подобного рода слухам следует относиться с известной долей скептицизма, тем более что официальный анонс потребительских видеокарт NVIDIA должен состояться уже через пару недель.
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