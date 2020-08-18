GeForce RTX 3080 с 20 Гбайт видеопамяти на борту можно ожидать только от партнёров NVIDIA — данные инсайдера
Предвосхищая скорый анонс потребительских графических продуктов NVIDIA поколения Ampere, ряд известных (и не очень) инсайдеров наперебой сообщают широкой компьютерной общественности о своих находках и делятся «вкусными» слухами: на сей раз хорошо знакомый по ряду «утечек» энтузиаст под ником kopite7kimi делится очередной порцией данных касательно будущих продуктов.
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Рендер предполагаемой GeForce RTX 3080. Источник изображения: Reddit, creper9000
Как сообщает инсайдер, видеокарта GeForce RTX 3080 предстанет в двух модификациях, оснащённых 10 Гбайт и 20 Гбайт видеопамяти соответственно, причём на откуп партнёрам NVIDIA были отданы обе вариации, в то время как модель Founders Edition получит лишь 10 Гбайт.
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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi
Стоит напомнить, что, согласно данным этого же источника, в основу видеоадаптера GeForce RTX 3080 ляжет графический чип GA102-200, оснащённый 4352 потоковыми процессорами.
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Кроме того, пару дней назад новинка с 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X «на борту» с эффективной частотой 19 ГГц и GPU, функционирующим на максимальной частоте 2,1 ГГц, была замечена в одном из популярных бенчмарков.
Впрочем, всецело доверять слухам не стоит, тем более что официальный дебют новых графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 должен состояться уже через пару недель.
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