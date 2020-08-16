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NVIDIA GeForce RTX 3080 замечена в одном из бенчмарков — новинка получила 10 Гбайт памяти GDDR6X и GPU с частотой 2,1 ГГц

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Дебют потребительских видеокарт NVIDIA поколения Ampere неумолимо приближается с каждым днём, а количество «утечек» и слухов, витающих вокруг, растёт небывалыми темпами: так, известный «сетевой детектив» _rogame обнаружил запись об одной из новых моделей GeForce RTX 30 в популярном (но не очень почитаемом в данный момент) бенчмарке UserBenchmark, а ресурс VideoCardz разобрался в полученных данных.

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Источник изображения: Wccftech

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Стоит отметить, что название модели в «чистом» виде не фигурирует, однако ранее записи о графических адаптерах серии GeForce RTX 30 были обнаружены в файлах драйверов, в результате чего энтузиасты сумели добыть некоторую полезную информацию, которая и помогла определить название представленного видеоадаптера: идентификатор 2206 указывает на то, что перед нами GeForce RTX 3080.

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Согласно записи в базе данных бенчмарка, графический процессор новинки достиг максимальной частоты в 2.1 ГГц. Кроме того, видеоадаптер получил в своё распоряжение 10 Гбайт памяти с эффективной частотой 19 ГГц, что подтверждает недавнюю информацию о наличии у новинок памяти типа GDDR6X производства Micron.

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Источник изображений: Twitter, _rogame

Необходимо заметить, что результат представленного образца достаточно низок, о чём может свидетельствовать ранняя версия драйверов или самого продукта. Кроме того, пока доподлинно не известно, является ли значение частоты GPU стандартным для графического адаптера GeForce RTX 3080, либо перед нами разогнанная модель.

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Alex pwnz
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E1nher1
20:39
Я скажу больше, однопоточная игровая производительность выше, чем была у моего i7 2700K на 4.7 ГГц , может даже сильнее, чем у 2700K 5ГГц. В общем, достойная замена "старику", ризен мы пропускаем
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Alex pwnz
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ego0550
20:37
Обещать они горазды. Про RT тоже говорили, что это выделенные ядра, а на деле лучи просчитываются общими блоками. Только вот для DLSS на самом деле выделенные имеются. Скорее всего вот только в 3090 в...
NVIDIA GeForce RTX 3080 найдена в базе данных Userbenchmark — подтверждается наличие 10 ГБ GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц
ALSTER
20:37
=Это говорит о том, что видеокарта будет потреблять более 500 Вт. А RTX 3090 с такой мощностью, уж поверьте, с легкостью потянет 4k плюс 120 fps в любой игре, и будет стоить как "крыло от самолета"= ...
Nvidia запустила обратный отсчет перед анонсом RTX 3000
Inraz
20:37
ЧТо, друг купил В450 Томагавк. Сказал. "дерьмо". Не спрашивал. Растраивать не хотел. Ну.... На форумах пишут - ХИТ.
MSI выходит в лидеры рынка и рост количества критики является подтверждением этому
Alex pwnz
20:37
Что за чушь написана, с чего бы у ртх2080 10гб будет, а 3080ти с 20гб, почему такой разброс памяти, откуда вообще такая инфа? Уже ведь опровергли слухи о 10гб и 12гб на 3080ой, сказали 20гб будет, 16г...
Nvidia запустила обратный отсчет перед анонсом RTX 3000
Inraz
20:35
И, обсудили? Так MSI это позор, или нет? Не понятно? Цифры, где?
MSI выходит в лидеры рынка и рост количества критики является подтверждением этому
Сергей Скорняков
20:35
Скоро производительность видеокарт будет по количеству подходящих проводов сравнивать
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E1nher1
20:34
У него стоит четкое ограничение как по ваттам, так и по температурам. Троттлинг начинается от 90 градусов, а также залочены 65 ватт, из которых он просто не выйдет. Я не знаю, как прогреть его до 90 ...
Так ли страшна термопаста в новых процессорах Intel Comet Lake-S - как вычислить i5-10400 (F) с припоем и стоит ли оно того
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