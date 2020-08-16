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Дебют потребительских видеокарт NVIDIA поколения Ampere неумолимо приближается с каждым днём, а количество «утечек» и слухов, витающих вокруг, растёт небывалыми темпами: так, известный «сетевой детектив» _rogame обнаружил запись об одной из новых моделей GeForce RTX 30 в популярном (но не очень почитаемом в данный момент) бенчмарке UserBenchmark, а ресурс VideoCardz разобрался в полученных данных.

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Источник изображения: Wccftech

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Стоит отметить, что название модели в «чистом» виде не фигурирует, однако ранее записи о графических адаптерах серии GeForce RTX 30 были обнаружены в файлах драйверов, в результате чего энтузиасты сумели добыть некоторую полезную информацию, которая и помогла определить название представленного видеоадаптера: идентификатор 2206 указывает на то, что перед нами GeForce RTX 3080.

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Согласно записи в базе данных бенчмарка, графический процессор новинки достиг максимальной частоты в 2.1 ГГц. Кроме того, видеоадаптер получил в своё распоряжение 10 Гбайт памяти с эффективной частотой 19 ГГц, что подтверждает недавнюю информацию о наличии у новинок памяти типа GDDR6X производства Micron.

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Источник изображений: Twitter, _rogame

Необходимо заметить, что результат представленного образца достаточно низок, о чём может свидетельствовать ранняя версия драйверов или самого продукта. Кроме того, пока доподлинно не известно, является ли значение частоты GPU стандартным для графического адаптера GeForce RTX 3080, либо перед нами разогнанная модель.