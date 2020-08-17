Падение цен на память в четвёртом квартале текущего года может достигнуть 10 %
Для потенциальных покупателей твердотельных накопителей и наборов оперативной памяти, судя по всему, настаёт наиболее подходящее время для приобретения новых устройств: так, азиатский ресурс DIGITIMES, опираясь на свои надёжные источники в производственных кругах, сообщает, что цены на память устремятся вниз.
реклама
Источник изображения: Samsung
Ожидается, что стоимость чипов памяти, в том числе NAND и DRAM, в четвёртом квартале 2020 года упадёт на 10 %, а катализатором сего события станут чрезмерные запасы и избыточное предложение. Кроме того, источник предполагает, что в первой половине 2021 года данная тенденция сохранится.
Стоит напомнить, что несколько дней назад исполнительный директор компании Apacer Чанг Чиа-кун (Chang Chia-kun) уже давал подобный прогноз касательно падения цен на память, также упоминая о том, что снижение стоимости микросхем сохранится как минимум до первой половины 2021 года включительно.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила