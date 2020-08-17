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Для потенциальных покупателей твердотельных накопителей и наборов оперативной памяти, судя по всему, настаёт наиболее подходящее время для приобретения новых устройств: так, азиатский ресурс DIGITIMES, опираясь на свои надёжные источники в производственных кругах, сообщает, что цены на память устремятся вниз.

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Источник изображения: Samsung

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Ожидается, что стоимость чипов памяти, в том числе NAND и DRAM, в четвёртом квартале 2020 года упадёт на 10 %, а катализатором сего события станут чрезмерные запасы и избыточное предложение. Кроме того, источник предполагает, что в первой половине 2021 года данная тенденция сохранится.

Стоит напомнить, что несколько дней назад исполнительный директор компании Apacer Чанг Чиа-кун (Chang Chia-kun) уже давал подобный прогноз касательно падения цен на память, также упоминая о том, что снижение стоимости микросхем сохранится как минимум до первой половины 2021 года включительно.