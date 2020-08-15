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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 получат вдвое больше RT-ядер и на 20 % возросшую стоимость по сравнению с предшественницами — данные инсайдера

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Целый ряд инсайдеров и просто интересующихся энтузиастов продолжают снабжать компьютерную общественность свежими (и не очень) слухами касательно технических характеристик, дизайна и стоимости потребительских видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30: несколько часов назад сообщество любовалось изображением печатной платы одной из новинок, а в это время энтузиаст под ником Avery78 собрал воедино все доступные ему крупицы данных о будущих новинках, чтобы ресурс Wccftech попытался разобраться во всех хитросплетениях.

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Источник изображения: Wccftech

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Согласно данным источника, графические адаптеры с архитектурой Ampere смогут предложить искушённому пользователю ощутимый прирост производительности по сравнению с видеоадаптерами поколения Turing: новая архитектура принесёт существенные изменения в дизайн потоковых мультипроцессоров, а количество вычислительных блоков FP32, тензорных и RT-ядер будет удвоено, что спровоцирует значительный скачок в производительности.

Утверждается, что игровой флагман серии в лице GeForce RTX 3090 при выполнении вычислений одинарной точности способен достичь показателя в 24 TFLOPs, опережая RTX 2080 Ti более чем на 75 %. Кроме того, источник сообщает о возможных достижениях топовой модели в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme: по его данным, «кастомная» видеокарта RTX 3090, снабжённая стабильной версией драйверов, способна будет набрать 11000-11500 баллов, опередив по данному показателю разогнанную RTX 2080 Ti на 50-60 %. Моделям на ступень ниже, GeForce RTX 3080 и RTX 3070, прочат результат в 9700 и 7800 баллов соответственно.

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Что касается объёма видеопамяти новых продуктов, то источник прочит 24 Гбайт памяти типа GDDR6X (судя по всему, производства Micron) для GeForce RTX 3090, 20 Гбайт для RTX 3080, 16 Гбайт для RTX 3070 и 12 Гбайт — RTX 3060. Помимо этого, сообщается, что выпуск RTX 3080 Ti в данный момент не планируется, однако это не значит, что она не дебютирует позже.

Стоимость графических адаптеров GeForce RTX 30, судя по данным ресурса, возрастёт вслед за производительностью, но всего лишь на 20 % по сравнению с предшествующим поколением: так, GeForce RTX 3090 будет оценена в $1400, за RTX 3080 попросят $800, а RTX 3070 будет стоить около $500.

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Стоит заметить, что разнообразных слухов и «утечек» в сети уже имеется достаточное количество, и всецело им доверять не имеет смысла, тем более что официальное мероприятие NVIDIA, которое, вполне вероятно, прольёт свет на новую линейку потребительских решений поколения Ampere, состоится уже через несколько дней.

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Придется машину продать... как же я без лучей(((
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 получат вдвое больше RT-ядер и на 20 % возросшую стоимость по сравнению с предшественницами — данные инсайдера
Майский Жук
01:54
Вообще, после того как 3D NEWS опубликовали ресурсный тест SSD в 16 году (и до сих пор его обновляют) - покупать что-то кроме САМСУНГ стало признаком глупости юзера (или бедности, увы).
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Хватать надолго и не должно. По мнению Хуанга, хомяк должен покупать новую видяху каждые 2 года!
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