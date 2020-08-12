Настольные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) действительно получат ядра с архитектурой Golden Cove и Gracemont
В настольном сегменте Intel уже долгое время придерживается хорошо зарекомендовавшей себя стратегии, достаточно продолжительное время представляя очередное поколение своих настольных процессоров, в основе которых лежит старая добрая архитектура Skylake и 14-нм технологический процесс. Впрочем, основной конкурент компании в лице AMD не дремлет, выпуская раз за разом всё более успешные продукты, поэтому «синей команде» волей-неволей приходится навёрстывать упущенное, отходя от своих традиционных принципов: так, согласно ряду «утечек», уже известно, что десктопные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) будут иметь гетерогенную структуру на базе новой архитектуры, и ресурс VideoCardz подтверждает эти данные.
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Источник изображения: Intel
Согласно информации источника, процессоры Intel, известные под кодовым именем Alder Lake, действительно получат ядра, основанные на архитектурах Golden Cove и Gracemont. Что касается количества ядер, то, судя по имеющимся «утечкам», новинки смогут получить до восьми высокопроизводительных и до восьми энергоэффективных ядер соответственно, при этом число предполагаемых конфигураций достаточно обширно.
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Кроме того, новые модели будут производиться по 10-нм нормам, обзаведутся поддержкой оперативной памяти типа DDR5, интерфейса PCI Express версии 4.0, интегрированной графикой Intel Xe, а также потребуют материнских плат с разъёмом LGA 1700.
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Источник изображений: VideoCardz
Дебют настольных процессоров Intel Alder Lake-S по самым оптимистичным прогнозам может состояться во второй половине 2021 года, однако перенос данного события на 2022 год, вероятно, не станет неожиданностью.
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