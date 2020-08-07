Настольные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) получат поддержку памяти DDR5
Буквально вчера неизвестный энтузиаст поделился с широкой общественностью некоторыми конфиденциальными данными Intel общим объёмом около 20 Гбайт, а сегодня ещё один загадочный источник делится с ресурсом VideoCardz новой порцией информации касательно технических характеристик новых продуктов.
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Источник изображения: Intel
Согласно обнародованным данным, настольные процессоры Intel 12-го поколения, получившие кодовое имя Alder Lake-S, обзаведутся поддержкой двухканального режима оперативной памяти типа DDR5. Стоит напомнить, что данный слух появился в компьютерных кругах ещё несколько месяцев назад, а теперь этому есть «документальное» подтверждение.
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Источник изображения: VideoCardz
Судя по имеющейся информации, десктопные процессоры Intel семейства Alder Lake-S получат гибридную архитектуру, сочетающую в себе «большие» и «маленькие» ядра, при этом максимальная конфигурация может содержать до 8 ядер Golden Cove и столько же с архитектурой Gracemont соответственно. Кроме того, новинкам приписывается поддержка интерфейса PCIe 4.0 и наличие графической подсистемы Intel Xe (Gen12). Для функционирования новых моделей понадобятся материнские платы с сокетом LGA 1700.
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Источник изображения: VideoCardz
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По самым оптимистичным прогнозам, дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения должен состояться во второй половине 2021 года, а более «приземлённые» специалисты предрекают анонс новинок лишь в начале 2022.
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