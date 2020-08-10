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Графика гибридного процессора AMD Ryzen 5000 (Cezanne) оказалась производительнее своей предшественницы в бенчмарке SiSoftware

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В обозримом будущем AMD планирует выпустить очередное поколение своих гибридных процессоров: судя по имеющимся данным, APU Ryzen 5000 получат кодовое имя Cezanne и будут выпускаться по улучшенному технологическому процессу, а в их основу ляжет новейшая архитектура Zen 3. Графическая подсистема новинок будет представлена блоками поколения Vega, которые получат ряд улучшений, в том числе повышенные частотные характеристики, о чём свидетельствует находка известного «сетевого детектива» _rogame в популярном бенчмарке SiSoftware.

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Источник изображения: AMD

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Взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что графика представленного образца имеет в своём распоряжении 8 ядер и 512 потоковых процессоров — ровно столько же, сколько несёт «на борту» флагманский мобильный процессор AMD текущего поколения в лице Ryzen 4800U. А вот частоты GPU несколько возросли — с 1750 МГц у представителя поколения Renoir до 1850 МГц у APU Cezanne, что помогло новинке превзойти достижения своей предшественницы на 6,6 %.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

Естественно, представленный образец APU Cezanne является инженерным, поэтому от готовых продуктов стоит ожидать ещё большего прироста производительности.

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Sergei Svinobaklan
21:11
Ха-ха-ха, я прочитал вместо AMD Celadon AMD Celeron)))
Графика гибридного процессора AMD Ryzen 5000 (Cezanne) оказалась производительнее своей предшественницы в бенчмарке SiSoftware
wwr222
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