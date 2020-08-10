Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В обозримом будущем AMD планирует выпустить очередное поколение своих гибридных процессоров: судя по имеющимся данным, APU Ryzen 5000 получат кодовое имя Cezanne и будут выпускаться по улучшенному технологическому процессу, а в их основу ляжет новейшая архитектура Zen 3. Графическая подсистема новинок будет представлена блоками поколения Vega, которые получат ряд улучшений, в том числе повышенные частотные характеристики, о чём свидетельствует находка известного «сетевого детектива» _rogame в популярном бенчмарке SiSoftware.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что графика представленного образца имеет в своём распоряжении 8 ядер и 512 потоковых процессоров — ровно столько же, сколько несёт «на борту» флагманский мобильный процессор AMD текущего поколения в лице Ryzen 4800U. А вот частоты GPU несколько возросли — с 1750 МГц у представителя поколения Renoir до 1850 МГц у APU Cezanne, что помогло новинке превзойти достижения своей предшественницы на 6,6 %.

реклама

Источник изображения: Twitter, _rogame

Естественно, представленный образец APU Cezanne является инженерным, поэтому от готовых продуктов стоит ожидать ещё большего прироста производительности.