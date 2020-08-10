NVIDIA опубликовала загадочный тизер — анонс видеокарт серии GeForce RTX 30 приближается
Как известно, в скором времени NVIDIA планирует явить миру новую серию своих потребительских видеокарт, основанных на архитектуре Ampere, и, похоже, компания начала подготавливать общественность к этому знаменательному событию.
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Так, официальный аккаунт NVIDIA в Twitter опубликовал короткий ролик, который, по-видимому, призван заинтересовать широкую публику. Загадочный тизер, длящийся всего несколько секунд, демонстрирует яркий взрыв, а хештег и звуковое оформление намекают на факт начала отсчёта.
Источник изображения: Twitter, NVIDIA GeForce
Стоит напомнить, что согласно ряду «утечек», появление видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 запланировано на 9 сентября, однако компания может пересмотреть свои планы или же анонсировать всю линейку своих потребительских графических продуктов чуть раньше.
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