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Инженерный образец флагманского настольного процессора AMD Vermeer способен функционировать на частоте 4,9 ГГц

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Буквально вчера известный ресурс Igor’sLAB поделился с широкой общественностью информацией касательно частотных характеристик инженерного образца флагманской модели настольного процессора под кодовым именем Vermeer — новинке приписывалась возможность функционировать на частотах вплоть до 4,8 ГГц в максимальном режиме.

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Источник изображения: AMD

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Сегодня же в распоряжении источника оказался очередной OPN-код «инженерника» (100-000000061-06_ 49/37 _Y), расшифровав который можно увидеть следующие технические данные: инженерный образец 16-ядерной 32-поточной модели способен работать на базовой частоте 3,7 ГГц с повышением до 4,9 ГГц в динамическом разгоне. Таким образом, тестовый CPU в разрезе показателя максимальной частоты уже сейчас обходит своего предшественника на 200 МГц, а от массового продукта можно ожидать ещё больших свершений.

Стоит напомнить, что предстоящая линейка настольных процессоров AMD Vermeer будет основана на архитектуре Zen 3, а флагманом серии станет 16-ядерная 32-поточная модель. Кроме того, новинкам сулят повышение количества исполняемых инструкций за такт (IPC) на 15-20 %.

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А вот с названием будущих новинок возникла некая путаница: так, инсайдер под ником wjm47196 ранее опубликовал очередной слух, согласно которому AMD не станет выпускать 4000 серию в настольном сегменте, оставив это название для уже имеющихся моделей с архитектурой Zen 2, а сразу перейдёт к серии 5000. Если данные окажутся верны, флагманом линейки может оказаться AMD Ryzen 9 5950X, а не 4950X, как ожидалось ранее.

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