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Создатель и главный редактор портала igorslab.de, Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), поделился новой информацией о грядущей серии процессоров AMD Vermeer на базе микроархитектуры Zen3. Информация раскрывает тактовые частоты, которые были получены из продуктовых кодов OPN, предоставленных анонимным источником. Новый 16-ядерный инженерный образец AMD Vermeer получил обозначение 100-000000059-52_ 48 / 35 _ У.

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В коде 100-000000059-52_ 48 / 35 _ У 48 означает тактовую частоту в режиме ускорения 4,8 ГГц, а 35 означает базовую частоту 3,5 ГГц. Стоит отметить, что это все еще не окончательный образец, но определенно более быстрый, чем предыдущий, представленный в июне. В июне Игорь Валлоссек представил первые данные по образцам степпинга B0, которые имели пиковую частоту 4,6 ГГц и базовую частоту 3,7 ГГц.

100-000000059-14_46 / 37_Y

100-000000059-15_46 / 37_N

Кроме этого, стало известно, что процессоры AMD Vermeer получат функцию раздельного регулирования напряжения на ядрах. Intel недавно представила эту функцию в серии процессоров Core 10-го поколения. Она позволила значительно улучшить максимальный разгон. Теперь эта функция также появится на платформе AMD, что подтверждается листингом изменений для новой версии BIOS ComboAM4v2PI 1.0.6.0.

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Также по новой информации от инсайдера wjm47196 с китайского форума Chiphell, новые настольные процессоры AMD на базе микроархитектуры Zen3 будут выпускаться в рамках 5000 серии. Это действительно имеет смысл, поскольку текущая линейка процессоров 4000-й серии основывается на старой микроархитектуре, что вводит потребителей в заблуждение. Было бы логично отделить серию Zen3, введя именование 5000 вместо 4000.