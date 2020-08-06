Процессоры AMD Zen3 получили возможность раздельного управления напряжением ядер и увеличили частоты до 4,8 ГГц
Создатель и главный редактор портала igorslab.de, Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), поделился новой информацией о грядущей серии процессоров AMD Vermeer на базе микроархитектуры Zen3. Информация раскрывает тактовые частоты, которые были получены из продуктовых кодов OPN, предоставленных анонимным источником. Новый 16-ядерный инженерный образец AMD Vermeer получил обозначение 100-000000059-52_ 48 / 35 _ У.
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В коде 100-000000059-52_ 48 / 35 _ У 48 означает тактовую частоту в режиме ускорения 4,8 ГГц, а 35 означает базовую частоту 3,5 ГГц. Стоит отметить, что это все еще не окончательный образец, но определенно более быстрый, чем предыдущий, представленный в июне. В июне Игорь Валлоссек представил первые данные по образцам степпинга B0, которые имели пиковую частоту 4,6 ГГц и базовую частоту 3,7 ГГц.
- 100-000000059-14_46 / 37_Y
- 100-000000059-15_46 / 37_N
Кроме этого, стало известно, что процессоры AMD Vermeer получат функцию раздельного регулирования напряжения на ядрах. Intel недавно представила эту функцию в серии процессоров Core 10-го поколения. Она позволила значительно улучшить максимальный разгон. Теперь эта функция также появится на платформе AMD, что подтверждается листингом изменений для новой версии BIOS ComboAM4v2PI 1.0.6.0.
Также по новой информации от инсайдера wjm47196 с китайского форума Chiphell, новые настольные процессоры AMD на базе микроархитектуры Zen3 будут выпускаться в рамках 5000 серии. Это действительно имеет смысл, поскольку текущая линейка процессоров 4000-й серии основывается на старой микроархитектуре, что вводит потребителей в заблуждение. Было бы логично отделить серию Zen3, введя именование 5000 вместо 4000.
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