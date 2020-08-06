Intel подверглась взлому — неизвестный хакер опубликовал целый ряд конфиденциальных документов компании
Информацией о разнообразных уязвимостях процессоров Intel искушённую компьютерную общественность уже не удивишь, а вот массивной «утечкой» конфиденциальных данных компании, несомненно, заинтересовать можно: по словам неизвестного энтузиаста, благодаря стараниям загадочного хакера, взломавшего Intel, им были получены довольно занятные данные, сообщает ресурс Tom's Hardware.
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Кроме того, в подтверждение своих слов анонимный источник опубликовал папку общим размером около 20 Гбайт, заголовки файлов которой свидетельствуют о весьма серьёзном «сливе» данных: так, в список входят различные инструменты для разработки и отладки, дорожные карты, инструменты Management Engine и образцы для ряда платформ, код BIOS для процессоров семейства Kaby Lake, различные документы, инструменты и прошивки для Tiger Lake, Simics Simulation для продуктов семейства Rocket Lake-S, код для платформы Elkhart Lake, бинарные файлы для камер SpaceX, а также ряд других файлов, представляющих интерес для ряда энтузиастов.
Источник утверждает, что данная информация является конфиденциальной, при этом львиная её доля нигде ранее не публиковалась. Кроме того, энтузиаст обещает, что в скором времени опубликует ещё более интересные данные.
Естественно, тем смельчакам, которые пожелают ринуться в пучину «утекших» файлов, следует помнить об осторожности, ведь скачивание данных из неизвестных источников сопряжено с определёнными опасностями.
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