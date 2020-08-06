Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Эксклюзивный Intel Core i9-10910 протестирован в Geekbench 5 — производительность процессора пока не впечатляет

[ ] для раздела Блоги
3
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

О существовании настольного процессора Intel Core i9-10910, который найдёт своё призвание в новых компьютерах от Apple, стало известно ещё в прошлом месяце, однако уровень производительности новинки стало возможно оценить только сейчас: энтузиаст Leakbench делится с широкой общественностью результатами тестирования ещё не вышедшей новинки в популярном бенчмарке Geekbench 5.

реклама

Источник изображения: Geekbench

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Судя по имеющейся информации, процессор Core i9-10910, подобно его «собратьям», получил 10 ядер/20 потоков, но частотная формула модели несколько иная — базовая частота новинки остановилась на отметке в 3,6 ГГц, а максимальная находится в пределе ~4.7 ГГц. Кроме того, в «содружестве» с процессором функционировала оперативная память DDR4-2666 общим объёмом 32 Гбайт.

В однопоточном подтесте представленный образец сумел завоевать 1203 балла, а в многопоточном ему покорилась высота в 9659 очков — по сравнению с Core i9-10900 (2,8/5,2 ГГц), который в среднем способен набрать 1270-1300 и 10300-10800 баллов соответственно, результаты не слишком выдающиеся.

реклама

Впрочем, всецело полагаться на единичные «замеры», естественно не стоит, ведь в скором будущем появится возможность всесторонне оценить достижения новинки.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel core i9-10910
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
7
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
15
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
32
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
47
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
18
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 47
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 32
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 29
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft официально отменила годовую подписку Xbox Live Gold - теперь онлайн бесплатный
16
22 смартфона Xiaomi можно обновить до стабильной российской версии MIUI 12 – список и ссылки на закачку
3
Выясняем, на что способна GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году – самая быстрая видеокарта 2016 года против Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 Super по версии Benchmark
130
16 смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 12 до конца сентября
3
Выход GTA 6 снова откладывается – игру выпустят только через 4 года
6
8 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию прошивки EMUI 10.1 / Magic UI 3.1
8
OnePlus 8 Pro подешевел на 26 000 рублей – Snapdragon 865, 3K-экран Fluid AMOLED, 120 Гц, стереодинамики, защита от воды и аккумулятор на 4510 мА*ч по лучшей цене на рынке
5
GTA VI вернет игроков в Vice City 90-x годов
7
Стали известны новые подробности о видеокартах AMD Radeon следующего поколения – сроки выхода, медленная память GDDR6 и устаревший 7-нм техпроцесс
30
Найден способ увеличения производительности процессоров Ryzen 4000 – Renoir в играх до 32%
8
Встроенный антивирус Windows 10 не даст заблокировать отправку телеметрии
30
Геймерский 8-ядерный Intel Core i7 9700F подешевел на 90 долларов – самая низкая цена на один из самых оптимальных процессоров на рынке
23
Nofan – всё: одним производителем бесшумных кулеров из Южной Кореи стало меньше
3
Официальная цена Samsung Galaxy S20 упала на 43 000 рублей – флагман 2020 года стоит почти в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
9
World of Tanks получила самое крупное обновление в этом году — с новыми танками, оборудованием и картой
19
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X (Zen 4) может получить до 32 ядер
14
NVIDIA RTX 3080 Ti и RTX 3080 представят 17 сентября, RTX 3070 выйдут в октябре, RTX 3060 в ноябре, RTX 2060 и GTX 1060 подорожают на $20-30
37
Архитектура AMD RDNA 3 допускает использование чиплетов
38
GTX 1060 всё ещё самая распространенная – опубликован рейтинг пользовательского железа в Steam
32
26 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12 от 5 августа 2020 года
4

Популярные статьи

Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
81
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
36
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
7
Сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3
7

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:49
Если бы не "грандиозные планы", которые рубят по ходу разработки, то мы уже весной смогли бы поиграть.
Новая презентация Cyberpunk 2077 пройдёт 10 августа
Алексей Славин
16:48
Теперь все тоже самое но с современной материнской платой и желательно стоимостью от 10к) слабо?
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
ACDCOVER
16:47
Пруфик будет? Печ980 1500мгц в фурмарке.
Выясняем, на что способна GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году – самая быстрая видеокарта 2016 года против Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 Super по версии Benchmark
OgoGoLog
16:45
Эти шутки про индусов в технике начали идти как раз от тех, кто разбирается. Вам термин "индусский код" знаком? Но индус индусу рознь, одни толковые, другие нет.
Успех AMD Renoir ковался индийскими инженерами AMD
Антон Малюков
16:43
Не только на 10х,за выполнение задания так же дают боны + пропуск на техн с 6го ур.
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
Дедувка Морощщщ
16:42
Имеешь представление как работает HDD? В каком месте то там головка разбивается и от какого трения, лол? То есть если диск перевернуть головки будут шоркать об блины? Вы клоуны или просто дауны? Милли...
Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
Mr. Night
16:41
Потому что в первом случае Кодзима - гений, а в данном случае - Гориллы
Анимации в 30 fps и «фризы»: авторы Horizon Zero Dawn рассказали, какие проблемы PC-версии постараются решить в ближайшее время
Дедувка Морощщщ
16:41
10 лет проработала 9800 GTX, она вся мокрая в прямом смысле этого слова была, весь текстолит в силиконе и прокладки всё что можно отсочили, ничего не сгорело, не прогорело, карта до сих пор жива. Гигр...
Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
Антон Малюков
16:39
У тебя общая валюта на танках и самолётах!
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
Ололошевич Ололошев
16:38
Бедная школота. Всё наяривает на Джифорсы, а по факту ни на Джифорсы, ни на Радеоны денег нету.
Видеокарты AMD Radeon Big Navi на базе чипа Navi21 получат версии с 12 и 16 ГБ видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем