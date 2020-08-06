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О существовании настольного процессора Intel Core i9-10910, который найдёт своё призвание в новых компьютерах от Apple, стало известно ещё в прошлом месяце, однако уровень производительности новинки стало возможно оценить только сейчас: энтузиаст Leakbench делится с широкой общественностью результатами тестирования ещё не вышедшей новинки в популярном бенчмарке Geekbench 5.

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Источник изображения: Geekbench

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Судя по имеющейся информации, процессор Core i9-10910, подобно его «собратьям», получил 10 ядер/20 потоков, но частотная формула модели несколько иная — базовая частота новинки остановилась на отметке в 3,6 ГГц, а максимальная находится в пределе ~4.7 ГГц. Кроме того, в «содружестве» с процессором функционировала оперативная память DDR4-2666 общим объёмом 32 Гбайт.

В однопоточном подтесте представленный образец сумел завоевать 1203 балла, а в многопоточном ему покорилась высота в 9659 очков — по сравнению с Core i9-10900 (2,8/5,2 ГГц), который в среднем способен набрать 1270-1300 и 10300-10800 баллов соответственно, результаты не слишком выдающиеся.

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Впрочем, всецело полагаться на единичные «замеры», естественно не стоит, ведь в скором будущем появится возможность всесторонне оценить достижения новинки.