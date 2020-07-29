Твердотельный накопитель Samsung 870 QVO объёмом 8 Тбайт появился в продаже
Несколько недель назад южнокорейская компания Samsung явила миру новую линейку своих твердотельных накопителей 870 QVO с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, в которой насчитывается четыре модели объёмом 1 Тбайт, 2 Тбайт, 4 Тбайт, а также наиболее вместительная с 8 Тбайт «на борту».
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Источник изображения: Samsung
В основу новинок лёг контроллер Samsung MKX и микросхемы памяти QLC V-NAND второго поколения. Кроме того, устройства снабжены DRAM-кэшем с памятью типа LPDDR4, объём которого равен 1 Гбайт, 2 Гбайт, 4 Гбайт и 8 Гбайт соответственно. Скорость последовательного чтения накопителей может достигать значения в 560 Мбайт/с, записи — 530 Мбайт/с, а производительность в операциях с произвольным доступом при чтении составляет до 98 000 IOPS, при записи — до 88 000 IOPS.
По информации ресурса Guru3D, топовый SSD-накопитель линейки Samsung 870 QVO объёмом 8 Тбайт наконец-то появился в продаже — ориентировочная стоимость новинки стартует с отметки в 829 долларов США/евро. При этом устройство имеет трёхлетнюю гарантию при ресурсе в 2880 Тбайт (TBW).
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