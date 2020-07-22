Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 появятся в августе-сентябре — запасы GeForce RTX 20 практически истощены
Хотя компьютерное сообщество уже давно в курсе, что специалисты NVIDIA в поте лица трудятся над новыми графическими продуктами поколения Ampere, однако дата анонса, хоть и имеет некоторые временные рамки, всё же несколько расплывчата, поэтому ресурс VideoCardz решил более тщательно разобраться в данном вопросе, систематизировав информацию из нескольких источников.
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Источник изображения: VideoCardz
Если верить сайту Overclocking.com, запуск видеоадаптеров серии GeForce RTX 30 может состояться уже в следующем месяце, причём новинки появятся лишь в ограниченном количестве, да и то в виде версий Founders Edition, в то время как модели AIB-партнёров следует ожидать лишь в сентябре.
Азиатский ресурс ITHome сообщает, что дебют видеокарт поколения Ampere состоится в сентябре и даже называет возможную дату — 17 сентября. Популярный YouTube-канал Moore’s Law Is Dead и известный сайт Igor’s Lab тоже утверждают, что ждать новинок следует не ранее сентября — тогда же стоит ожидать и обзоров от разного рода специалистов и энтузиастов.
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Подытоживая всё вышесказанное, ресурс VideoCardz также склоняется к возможной дате запуска в сентябре, отмечая, что появление графических продуктов серии GeForce RTX 30 в ближайшие два месяца — это практически неоспоримый факт.
Кроме того, источник напоминает, что запасы видеокарт GeForce RTX 2080 (Ti)/RTX 2070 практически подходят к концу, а сама NVIDIA, судя по имеющимся данным, прекращает производство ряда моделей текущего поколения, поэтому вполне вероятно, что в скором времени приобрести видеоадаптер серии GeForce RTX 20 станет крайне проблематично.
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