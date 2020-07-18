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Несколько недель назад стало известно о планах AMD явить миру линейку настольных гибридных процессоров Ryzen PRO 4000G, которые найдут своё призвание в корпоративном секторе, а уже сегодня, благодаря пытливости «сетевого детектива» под ником TUM_APISAK, у компьютерной общественности появилась возможность оценить достижения новых CPU в популярном бенчмарке Geekbench 5.

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Старшая гибридная модель, Ryzen 7 PRO 4750G, наделённая 8 ядрами и 16 потоками, функционирующими на базовой частоте 3,6 ГГц с повышением до ~4,4 ГГц в максимальном режиме, продемонстрировала результат в 1212 и 8595 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно, её 6-ядерная 12-поточная «соплеменница» в лице Ryzen 5 PRO 4650G смогла набрать 1184 и 6994 очка, а младшая модель, Ryzen 3 PRO 4350G, получившая в своё распоряжение 4 ядра/8 потоков, сумела завоевать 1137 и 4954 «попугая».

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Источник изображений: Geekbench

Стоит учесть, что данная троица работала в содружестве с материнской платой PRIME B550M-A производства ASUS, а также с 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200.

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Необходимо отметить, что достижения настольных «сотоварищей» гибридных процессоров при многопоточной нагрузке в среднем несколько выше: так, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 3800X способен набрать ~9000-9200 очков, в то время как 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 3600X и 4-ядерный 8-поточный Ryzen 3 3300X в состоянии завоевать ~7000-7200 и ~5000-5200 баллов соответственно.